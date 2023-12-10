Υψηλή πληρότητα θα καταγράψουν και εφέτος οι χειμωνιάτικοι προορισμοί στην Ελλάδα το δεκαπενθήμερο των εορτών (Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά και Φώτα) φτάνοντας μάλιστα το 90%, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές και εφέτος οι περιοχές που διαθέτουν θεματικά πάρκα, Δράμα και Τρίκαλα θεσσαλίας, όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Αγγελος Καλλίας και θεωρείται βέβαιο ότι η προσφορά αυτών των περιοχών σε διαθέσιμες κλίνες δεν θα καλύψει την αυξημένη ζήτηση που ήδη παρατηρείται.

Αυτές τις ημέρες ωστόσο οι κρατήσεις για τους ελληνικούς προορισμούς κινούνται στο 30% με 40% πάντα σε ό,τι αφορά την πληρότητα των ξενοδοχείων, αλλά όσο πλησιάζουμε στην περίοδο των εορτών η πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία στους χειμερινούς προορισμούς της χώρας θα προσεγγίσει το 85% και 90% συνολικά, αναφέρει ο κ. Καλλίας.

Δίνοντας το στίγμα των κρατήσεων στα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου, ο Άγγελος Καλλίας αναφέρει ότι κορύφωση των κρατήσεων θα σημειωθεί από τις 22 Δεκεμβρίου εως και τις 7 Ιανουαρίου όπου οι αφίξεις θα φτάσουν στο ζενίθ τους. Ωστόσο στις ενδιάμεσες μέρες των εορτών (Τρίτη - Πέμπτη οι κρατήσεις πέφτουν στο 40%) εξηγεί ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Που θα πάνε διακοπές οι Έλληνες την περίοδο των εορτών

Οι περιοχές που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν την περίοδο των εορτών, πέραν αυτών με τα θεματικά πάρκα είναι κι αυτές που διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα, όπως είναι η Αράχωβα και η ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού, η Δράμα, α Καλάβρυτα κλπ. Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των εν ελλάδι ταξιδιωτικών γραφείων Λύσανδρος Τσιλίδης, Ήπειρος, Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Ξάνθη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Αρκαδία, Τρίκαλα Κορινθίας και Πελοπόννησος γενικότερα, θα έχουν σημαντική κίνηση την περίοδο των εορτών, όπως τονίζει.

Ενδεικτικό της δυναμικής των περιοχών που διαθέτουν θεματικά πάρκα είναι η αποτύπωση των κρατήσεων στην Δράμα. Ήδη, όπως αναφέρει ο κ. Καλλίας οι κρατήσεις είναι στο 85% ενώ για την περίοδο των εορτών δεν θα πέφτει καρφίτσα, όπως σημείωσε. Η Δράμα είναι άλλωστε και ίσως η μόνη περιοχή που και εφέτος θα έχει εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα από τα Βαλκάνια, τη στιγμή που όλοι σχεδόν οι χειμερινοί προορισμοί της χώρας δεν ελκύουν μετρήσιμο τουριστικό ρεύμα από το εξωτερικό, όπως άλλωστε υπενθυμίζει ο γγ της ΠΟΞ.

Το Πήλιο ξαναμπήκε στο χάρτη του χειμερινού τουρισμού

Ειδική αναφορά εξάλλου θα πρέπει να γίνει για το Πήλιο και την Μαγνησία γενικότερα, καθώς ξαναμπαίνει στον τουριστικό χάρτη της χώρας και οι εφετινές εορτές θα είναι και το πρώτο τεστ του χειμερινού τουρισμού για αυτές. Ηδη, όπως λέει ο κύριος Καλλίας τα μηνύματα είναι καλά και η πληρότητα θα ξεπεράσει και το 80%, πάντα με βάση τα καταλύματα που έχουν ανοίξει την χειμερινή περίοδο. Σε ό,τι αφορά τα αστικά κέντρα, βλέπε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πάντα την περίοδο των εορτών αποτελούν πόλο έλξης για τους Ελληνες που ζουν στην Επαρχία και αναμένεται να κινηθούν κι αυτά με καλή πληρότητα.

Μεγάλα τα περιθώρια ανάπτυξης των αστικών κέντρων της χώρας

Στο σημείο αυτό, η αντιπρόεδρος του ΞΕΕ, Χριστίνα Τετράδη αναφέρει με τη σειρά της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι κι άλλα αστικά κέντρα πρέπει να κινηθούν στα πρότυπα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ώστε να αποτελούν πόλο έλξης για τον εγχώριο τουρισμό. Η κυρία Τετράδη κάνει λόγο για την ανάγκη χάραξης μια στρατηγικής που θα πρέπει να εξετάζει κι αυτή την παράμετρο, πάντα με γνώμονα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και της αποσυμπίεσης κάποιων περιοχών από το αυξημένο τουριστικό ρεύμα της περιόδου προς όφελος κι άλλων περιοχών της Ελλάδας. Επίσης θεωρεί ότι θα ήταν επ ωφελεία της ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας αλλά και διάχυσης των τουριστικών εσόδων η καθιέρωση και άλλων ημερών για διακοπές, σε σχολεία και γενικότερα στον δημόσιο τομέας, ώστε να μην υπάρχει αυτή η μονοδιάστατη κάθοδος των Ελλήνων για διακοπές σε συγκεκριμένες μέρες το χρόνο.

Ποιες χώρες του εξωτερικού θα προτιμήσουν οι Έλληνες για διακοπές εφέτος

Κάποια μερίδα των Ελλήνων θα προτιμήσει και εφέτος να ταξιδέψει και εκτός των τειχών της χώρας. Οπως λέει ο κύριος Τσιλίδης, τα τουριστικά πακέτα που έχουν διατεθεί για το εξωτερικό είναι μειωμένα κατά 20% σε σχέση πέρυσι, απόρροια των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά και του φόβου για ταξίδια που έχει γεννήσει ο πόλεμος σε Ουκρανία και Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία που ασχολούνται με θρησκευτικό τουρισμό έχουν πληγεί ιδιαίτερα.

Σε κάθε περίπτωση τα ταξιδιωτικά πακέτα από Ελλάδα για Ιταλία πήγαν περίφημα, η Ισπανία κινείται με ρυθμούς ρεκόρ, ενώ οι Ελληνες θα βρεθούν σε Λονδίνο, Βιέννη, Βουδαπέστη, Παρίσι, με τα χριστουγεννιάτικα πάρκα να κλέβουν την παράσταση, υπογραμμίζει ο κύριος Τσλίδης. Φετος ωστόσο, τα πακέτα του εξωτερικού είναι λίγο πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι λόγω των αεροπορικών εισιτηρίων, υπογραμμίζει ο κύριος Τσιλίδης. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή τουριστικού πακέτου 5 ημερών για χώρα της κεντρικής Ευρώπης κοστίζει από 600 ευρώ έως 700 ευρώ το άτομο.

Τι γεύση αφήνει στους τουριστικούς επιχειρηματίες το πρώτο τεστ για τον εγχώριο τουρισμό

Στην ερώτηση τι "γεύση" αφήνει στους τουριστικούς επιχειρηματίες το πρώτο τεστ για τον εγχώριο τουρισμό ο κύριος Καλλίας σημειώνει: "Ο χειμερινός τουρισμός δεν μπορεί να στηρίξει την λειτουργία των ξενοδοχείων. Μιλάμε για περίοδο 130 ημερών από τις οποίες οι 35 ουσιαστικά είναι αυτές που έχουν αυξημένο όγκο εργασιών. Με 25% πληρότητα στα καταλύματα συνολικά την χειμερινή περίοδο, η βιωσιμότητα των ξενοδοχείων του ορεινού όγκου είναι και εφέτος το μεγάλο στοίχημα, όπως σημειώνει. Στο σημείο αυτό τόσο ο κύριος Καλλίας όσο και η κυρία Τετράδη σημειώνουν την αδυναμία των ελληνικών χειμερινών προορισμών να προσελκύσουν επισκέπτες από το εξωτερικό. Μετά τις 17 Ιανουαρίου δε χτυπά τηλέφωνο στα ξενοδοχεία τονίζει ο κύριος Καλλίας και ερωτά:. Έχουμε προβάλει σωστά την Ελλάδα στο εξωτερικό; "Ο Έλληνας έχει πολύ συγκεκριμένες μέρες για διακοπές. Άρα η λύση είναι το εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα", προσθέτει ο κύριος Καλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

