Από 30 Απριλίου, το προσωρινό πρόγραμμα βραχείας διάρκειας τουριστικών επισκέψεων ξεκινά και σε άλλα 5 ελληνικά νησιά.

Μετά λοιπόν, από τη Χίο, την Κω, την Λέσβο, τη Ρόδο και τη Σάμο, επισκέπτες από συγκεκριμένα παράλια θα μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση κατά την άφιξή τους και σε Λέρο, Λήμνο, Κάλυμνο, Καστελόριζο & Σύμη.

Υπενθυμίζεται ότι η βίζα εξπρές, διάρκειας επτά ημερών, δίνει τη δυνατότητα στους Τούρκους να επισκεφθούν συγκεκριμένα ελληνικά νησιά με απλές διαδικασίες, δίνοντας κάποια στοιχεία στο τουριστικό πρακτορείο πριν αναχωρήσουν και εκδίδοντας τη βίζα είτε πριν από την αναχώρηση είτε κατά την άφιξη στον προορισμό, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από προξενείο. Κοστίζει 60 ευρώ και θα μπορεί να εκδίδεται όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι Τούρκοι έχουν δικαίωμα να επισκεφθούν αυτά τα νησιά με πλοία της γραμμής (όχι αεροπορικώς ή με κρουαζιερόπλοια) και δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας.

