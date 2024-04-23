Μαθητές της Β’ Λυκείου γιορτάζουν την παγκόσμια ημέρα DNA στο ΑΠΘ

Την επιστήμη της Βιολογίας θα γνωρίσουν με διαδραστικό τρόπο μαθητές της Β' Λυκείου που θα επισκεφθούν αύριο (Τετάρτη 24/4) και μεθαύριο τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις για το DNA και τις προοπτικές και εξελίξεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον τον 21ο αιώνα, και θα συμμετάσχουν σε θεματικά εργαστήρια -μεταξύ άλλων- για την ταυτοποίηση DNA και τον πολυμορφισμό, την κληρονόμηση DNΑ και τα χρωμοσώματα, το DNA και το περιβάλλον.

Τη διήμερη εκδήλωση διοργανώνει το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας DNA (25 Απριλίου) για τον εορτασμό της ανακάλυψης της διπλής έλικας του DNA (1953) και της ολοκλήρωσης της χαρτογράφησης του γονιδιώματος του ανθρώπου (2003).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η βιολογική παιδεία είναι απαραίτητη για την προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση όλων των ανθρώπων, γιατί παρέχει τα εργαλεία για την κατανόηση του εαυτού μας και του κόσμου στον οποίο ζούμε και από τον οποίο εξαρτόμαστε. «Η Βιολογία αποτελεί κυρίαρχη επιστήμη του 21ου αιώνα και οι εφαρμογές της έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν σημαντικά την καθημερινότητα του ανθρώπου. Είναι απαραίτητο σήμερα οι μαθητές να εφοδιαστούν με τις γνώσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν να συνειδητοποιήσουν τη θέση και την ευθύνη τους απέναντι στο περιβάλλον και θα τους βοηθήσουν να πάρουν στο μέλλον αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους, τις καθημερινές τους συνήθειες, την κοινωνική ηθική και την εργασία τους», αναφέρουν.

Το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ θα επισκεφθούν μαθητές από το 1ο και 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς, το 1ο ΓΕΛ Πυλαίας, το 2ο ΓΕΛ Ευόσμου, το 10ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, το 15ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, το 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, το 3ο ΓΕΛ Σταυρούπολης, το 2ο ΓΕΛ Νεάπολης, το ΓΕΛ Σίνδου, το ΓΕΛ Μυγδονίας και το ΙΓΕΛ Μαντουλίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

