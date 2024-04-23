Εθιμοτυπική συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκο Πιερρακάκη, είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο κ. Πιερρακάκης υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο στο υπουργείο τονίζοντας ότι «είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είστε εδώ. Όπως γνωρίζετε η σχέση του υπουργείου με την Εκκλησία είναι ιστορική, έχει έναν βαθύ συμβολισμό, ανάγεται στην ίδια την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Βεβαίως, όπως έχετε πει και εσείς πάρα πολλές φορές, αποσκοπούμε στο ίδιο, Πολιτεία και Εκκλησία, στο καλό του ελληνικού λαού. Και ακριβώς γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ μας, πάντοτε με σεβασμό στους διακριτούς ρόλους Πολιτείας – Εκκλησίας, πάντοτε, όμως, και με πνεύμα συναλληλίας. Και υπό αυτή την έννοια, Μακαριώτατε, και για να κλείσω αυτό το σύντομο καλωσόρισμα, μιας και πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη ευχή από αυτές τις δύο λέξεις, οι οποίες ήδη ξεκινούν να ακούγονται σε όλη τη χώρα: Καλή Ανάσταση».

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση και ευχαρίστησε που του δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές.

«Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολος ο δρόμος, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, από διάφορους χώρους και είμαστε υποχρεωμένοι πολλές φορές να τα αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό χρειάζονται και οι κατά καιρόν συναντήσεις. Εγώ, δε, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μου θυμίζει και η παρουσία σας και το όνομά σας, χρόνια παλιά, τότε που ήμουν καθηγητής στην εκπαίδευση και ήταν μαθητής μου ο πατέρας σας. Έτσι, λοιπόν, έχω κι αυτά να θυμηθώ» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και ευχήθηκε «καλή δύναμη στον λαό πρώτα από όλα, σε όλους όσοι εργάζονται για την ειρήνη και την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων – και ακόμα περισσότερο που είμαστε μαζί εδώ, συνεργασία, διότι η συνεργασία είναι το καλύτερο μέσο, το καλύτερο φάρμακο για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν κάθε φορά». Ολοκληρώνοντας τον λόγο του ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε σε όλους «δύναμη, υγεία και να περάσουμε ένα ειρηνικό, όμορφο Πάσχα με τους δικούς μας, τις οικογένειές μας, όλη την πατρίδα μας».

Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης, ο Διευθυντής του Ι.Π.Ε., Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, και ο Διάκονος Δημήτριος Φωκιανός.

