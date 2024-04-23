Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα που έφερε την περασμένη εβδομάδα, και συγκεκριμένα από 15 έως 21 Απριλίου, το σχέδιο ειδικών στοχευμένων δράσεων που υλοποιεί, με τρεις βασικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της ενδοοικογενειακής βίας, της παραβατικότητας ανηλίκων, καθώς και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, δραστηριοποιήθηκαν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα τα επιχειρησιακά Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, που επιλαμβάνονται στην πλειονότητα των περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν σε 1.025 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και χορηγήθηκε σε 81 γυναίκες θύματα, η εφαρμογή του Panic Button. Συνολικά, διαχειρίστηκαν 633 περιστατικά, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν 379 συλλήψεις, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν σε δομές με οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, 23 θύματα.

Όπως υπενθυμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, έχουν εξασφαλιστεί, με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια ένας ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ως «safe houses», για τη βραχυπρόθεσμη ασφαλή φιλοξενία γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και μελών της οικογένειας τους, όπως τα ανήλικα παιδιά τους, που χρειάζονται προστασία.

Παράλληλα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και της βίας μεταξύ ανηλίκων, με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των ίδιων αλλά και των γονέων τους, εφαρμόζονται δράσεις ήπιας αστυνόμευσης, από εκπαιδευμένες γυναίκες και άντρες αστυνομικούς, σε γειτονιές, πλατείες και σημεία που συγκεντρώνονται νέοι και έχουν σημειωθεί περιστατικά.

Έτσι, σε όλη την επικράτεια, έχουν πραγματοποιηθεί:

6.004 έλεγχοι ατόμων,

344 προσαγωγές,

160 συλλήψεις, ενώ

βεβαιώθηκαν 270 παραβάσεις.

Παράλληλα, προς την ίδια κατεύθυνση, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, συνεχίζονται οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Για το λόγο αυτό, δραστηριοποιούνται κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης, από διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια των δράσεων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε ολόκληρη τη χώρα, από 15 έως 21 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν 505 ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες:

ελέγχθηκαν 87.729 άτομα,

προσήχθησαν 5.138 και

συνελήφθησαν 1.894.

Επιπλέον, ενδεικτικά εξιχνιάστηκαν 292 κλοπές-διαρρήξεις, 50 απάτες, 46 κλοπές τροχοφόρων, 31 ληστείες, 34 απάτες με υπολογιστή, καθώς και 482 υποθέσεις περί όπλων και 327 περί ναρκωτικών.

Περαιτέρω, οι υπηρεσίες Τροχαίας πραγματοποίησαν ειδικές εξορμήσεις και στοχευμένους ελέγχους, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Διενεργήθηκαν 111.534 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 33.900 παραβάσεις, γα τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

6.813 για υπερβολική ταχύτητα,

1.470 για μη χρήση κράνους,

1.150 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

1.021 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

691 για ΚΤΕΟ,

585 για μέθη,

518 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και

807 για στάση και στάθμευση σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, την καλύτερη δυνατή προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και ώστε κανένα παιδί να μη νιώθει απροστάτευτο και μόνο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.