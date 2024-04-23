Καταλυτικές φέρεται να ήταν οι καταθέσεις τριών μαρτύρων, που τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, για την “επιχείρηση σκούπα” που οδήγησε στη σύλληψη πάνω από 60 ατόμων για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη έξω από το γήπεδο “Μελίνα Μερκούρη” στου Ρέντη τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τουλάχιστον τρεις οπαδοί αθλητικής ομάδας οι οποίοι αυτοαποκαλούνται “οργανωμένοι” είχαν συγκροτήσει “εγκληματική οργάνωση” από τις αρχές του 2019. Με βάση τις πληροφορίες φέρονται να εμπλέκονται σε εκρήξεις και εμπρησμούς, στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ κατείχαν βόμβες και μηχανισμούς. Παράλληλα, τους αποδίδεται πρόθεση για ανθρωποκτονίες αλλά και για απόπειρες ανθρωποκτονίας, κλοπές, ληστείες, εκβιασμούς, ενώ είχαν παράνομα στην κατοχή τους φωτοβολίδες, βεγγαλικά και κροτίδες. Κι όλα αυτά με οπαδικά κίνητρα. Η αφορμή; Από το γεγονός ότι το αποτέλεσμα του αγώνα δεν τους ικανοποιούσε ή γιατί δεν συμφωνούσαν με τις αποφάσεις του διαιτητή μέχρι γιατί ήθελαν να εκφοβίσουν οπαδούς άλλων ομάδων ακόμη και αστυνομικούς που συμμετείχαν στους διάφορους αγώνες για τη διαφύλαξη της τάξης.

Η οργανωμένη εγκληματική οργάνωση ωστόσο, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είχε και οικονομικά οφέλη από τη δράση της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι περισσότερες από 3000 σελίδες, περιλαμβάνει μαρτυρίες, βίντεο, ευρήματα - πειστήρια που αφορούν και αλλά περιστατικά οπαδικής βίας πέραν της δολοφονικής επίθεσης του 31χρονου αστυνομικού, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι 158.

Στα δικαστήρια Ευελπίδων οι συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς το πρωί οι 60 συλληφθέντες βρίσκονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Μετά από 4 μήνες εκτεταμένης έρευνας της ασφαλείας Αττικής που διεξήχθη κάτω υπό άκρα μυστικότητα και μια επιχείρηση «σκούπα», η οποία πραγματοποιήθηκε εχτές και περιελάμβανε έρευνες σε δεκάδες σπίτια και οχήματα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους φόρεσαν χειροπέδες σε 60 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης. οι οποίοι φέρονται να τελούσαν κακουργηματικές και πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις τουλάχιστον από το 2019.

