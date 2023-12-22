Τις στιγμές τρόμου που έζησαν στην Πράγα, ενώ ο μακελάρης Ντέιβιντ Κόζακ εκτελούσε αδιακρίτως τα θύματά του, περιγράφουν μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Αντώνης Αγγελίδης, Έλληνας που βρίσκεται στην τσεχική πρωτεύουσα για διακοπές, και ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου Κ. Τσίβος.

Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή που συνέβη το περιστατικό βρισκόταν στην παλιά πόλη, απέναντι από το κτίριο που έγινε το μακελειό.

Ο ίδιος και η σύζυγός του άκουσαν σειρήνες και είδαν τον κόσμο να είναι ανήσυχος.

Η πρώτη εικόνα ήταν ότι επρόκειτο για τρομοκρατικό χτύπημα, ακόμη δεν είχε γίνει γνωστό τι ακριβώς είχε συμβεί.

Το ζευγάρι είδε να έχει παραταχθεί στο σημείο τεράστια αστυνομική δύναμη με δεκάδες περιπολικά.

Ήμασταν τυχεροί, είχαμε περάσει μπροστά από το κτίριο που έγινε το περιστατικό πριν από λίγη ώρα, είπε ο κ. Αγγελίδης.

Ο επίκουρος καθηγητής Κ.Τσίβος που παρέδιδε μάθημα την ώρα των πυροβολισμών στο κτίριο της πρυτανείας είπε ότι η αστυνομία αρχικά θεώρησε πως ο δράστης κινείται σε αυτό το κτίριο.

«Δεν το αντιληφθήκαμε εμείς, ακούσαμε σειρήνες και κραυγές, αλλά όταν τέλειωσε το μάθημα είδα ηλεκτρονικό μήνυμα που έλεγε στους διδάσκοντες να κλειδώσουμε τις πόρτες και να σβησουμε τα φώτα, αλλά καταλάβαμε ότι δεν ήμασταν εμείς το επίκεντρο της επίθεσης, ήταν σε κτίριο 500 μέτρα από μας» είπε.

Πρόσθεσε ότι η σχολή θα παραμείνει κλειστή ως τις 2 Ιανουραίου και ότι οι ίδιοι προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες για συναδέλφους και φοιτητές που είναι στα θύματα ή νοσηλεύονται.

