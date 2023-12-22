H πορεία της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Ελληνικό, από την Lamda Development, παρουσιάζεται στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του «The Ellinikon», λίγες ημέρες πριν την το τέλος της χρονιάς. «Τα βήματα που έγιναν δεν είναι μόνο εντυπωσιακά και πρωτόγνωρα για την Ελλάδα. Είναι άλματα προόδου για το μεγάλο έργο του Ελληνικού που κάνουν όλο και πιο ορατή σε όλους τη νέα πόλη», αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα όπου παρουσιάζονται σε εικόνες και βίντεο η πορεία επιμέρους έργων στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης.

Όπως επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο στο Ελληνικό δημιουργείται εξ' αρχής μια «έξυπνη» πόλη, αφομοιώνοντας τεχνολογίες αιχμής και κάνοντας ευρεία χρήση προηγμένων υποδομών και καινοτόμων συστημάτων. Στόχος της LAMDA Development, είναι η έξυπνη πόλη του Ελληνικού να αποτελέσει υπόδειγμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αξιοποιούνται τεχνολογίες, όπως το Internet of Things (IoT), που μετατρέπουν όλα τα κτίρια και τις υποδομές σε έξυπνες, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων. Ταυτόχρονα, δίκτυα τελευταίας γενιάς, 5G και οπτικών ινών, θα προσφέρουν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα υπερυψηλών ταχυτήτων. Κάθε εμπορική και οικιστική ανάπτυξη στη νέα πόλη του Ελληνικού θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα που θα εξασφαλίζουν ενεργειακή αποδοτικότητα και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, με έκταση 2.000.000 τ.μ., θα είναι το πρώτο «έξυπνο» πάρκο στην Ελλάδα που θα ενσωματώνει έξυπνες λύσεις, για την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτές οι λύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συστήματα φωτισμού που θα προσαρμόζουν την ένταση ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας, αλλά και συστήματα για τη συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα για την εξέλιξη κατασκευής επιμέρους έργων

Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ: Παραδόθηκε το πρώτο κτίριο στο Ελληνικό

Ένα νέο πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπερσύγχρονο Κέντρο Φροντίδας για 'Ατομα με Αναπηρία, λειτουργεί ήδη στο Ελληνικό και στεγάζει 4 σωματεία ΑμεΑ. Το κτίριο που είναι το πρώτο που κατασκευάστηκε από τη LAMDA Development στο Ελληνικό, παραδόθηκε εντός χρονοδιαγράμματος στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Ο στόχος για την κατασκευή του είναι να καλύψει τις ανάγκες 4 σωματείων ΑμεΑ, τα οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσαν σε εγκαταστάσεις του 1970, μόλις 2.500 τ.μ. Η συνολική δόμηση του κτιριακού συγκροτήματος είναι 11.500 τ.μ. σε οικόπεδο 7.400 τ.μ., ενώ στους υπαίθριους χώρους του έχουν φυτευτεί περισσότερα από 8.000 φυτά. Τον Οκτώβριο, το νέο Κέντρο Φροντίδας για 'Ατομα με Αναπηρία επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους του και τόνισε στις δηλώσεις του τη μεγάλη συμβολική, αλλά και ουσιαστική σημασία της δημιουργίας και δωρεάς από τη LAMDA Development του νέου κτιρίου.

Το σχετικό βίντεο: https://vimeo.com/896863368/fa1e0dbd20?share=copy

Ολοκληρώθηκε θεμελίωση του Riviera Tower-Τα επόμενα βήματα

Η μεγαλύτερη συνεχής, με διάρκεια 40 ωρών, σκυροδέτηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στο έργο του Ελληνικού για τη θεμελίωση του Riviera Tower. Το σύστημα της θεμελίωσης του πρώτου «πράσινου» οικιστικού ουρανοξύστη στη χώρα μας ακολούθησε τα πρότυπα μελετών και κατασκευών των ψηλότερων και πιο εντυπωσιακών κτιρίων στον κόσμο, όπως των Petronas Towers και Burj Khalifa. Η σχεδίαση του Riviera Tower έχει γίνει από το διεθνώς φημισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster+Partners και η κατασκευή του έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Bouygues Bâtiment International και Intrakat. Οι εργασίες στον Riviera Tower συνεχίζονται με τη σκυροδέτηση των υπογείων και της πλάκας δαπέδου ισογείου, που είναι ήδη ορατή σε όλους από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο Riviera Tower θα ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Το σχετικό βίντεο: https://theellinikon.com.gr/exelixi-ergon/riviera-tower/

Little Athens: Μια νέα οικιστική γειτονιά

Μια νέα, σύγχρονη γειτονιά, η «Little Athens», δημιουργείται στο Ελληνικό, με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και το Πάρκο, η «Little Athens». Θα διαθέτει περίπου 1.115 κατοικίες και 115 καταστήματα, κατά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανάπτυξης του έργου του Ελληνικού, απαραίτητα για την καθημερινότητα και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ανάμεσά τους καφέ, εστιατόρια, φαρμακεία, γυμναστήρια. Τα κτίρια που έχουν σχεδιαστεί από φημισμένα ελληνικά και διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία, θα φτάνουν έως και τα 50 μέτρα ύψος σε όσες αναπτύξεις εφάπτονται στο Πάρκο του Ελληνικού, ενώ στις υπόλοιπες αναπτύξεις δεν θα ξεπερνούν τα 20 μέτρα ύψος.

PARK RISE: Έχει σχεδιαστεί από το πολυβραβευμένο δανέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο Bjarke Ingels Group (BIG), και θα διατεθούν συνολικά προς πώληση 88 κατοικίες που αναπτύσσονται σε έως και 12 επίπεδα.

PAVILION TERRACES: Έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο 314 Αrchitecture Studio, και θα διατεθούν συνολικά προς πώληση 156 κατοικίες που αναπτύσσονται σε έως και 7 επίπεδα.

Η πορεία ανάπτυξης των έργων υποδομών

Υπογειοποίηση της Ποσειδώνος: : Οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί κατά 72% και η σκυροδέτηση κατά 37%

Η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που είναι σε εξέλιξη σήμερα στην Αττική και από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στην ανάπτυξη του Ελληνικού. Οι εργασίες κατασκευής προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί κατά 72% και η σκυροδέτηση κατά 37%. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, η Ποσειδώνος θα διασχίζεται υπόγεια από την παραλία του Αλίμου έως το ύψος της Μαρίνας του Ελληνικού. Το σύνολο της έκτασης που καλύπτει σήμερα η παραλιακή, θα μεταμορφωθεί σε χώρο πρασίνου που θα ενοποιεί το Μητροπολιτικό Πάρκο με την παραλία, ενώ από το σημείο θα διέρχεται δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατόδρομος. To έργο της υπογειοποίησης ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2025 και αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό, έπειτα και από τις απαραίτητες δοκιμές καλής λειτουργίας, στο τέλος του 2025.

Το σχετικό βίντεο: https://theellinikon.com.gr/exelixi-ergon/ypogeiopoihsh-leoforou-poseidonos/



Το Ελληνικό «θωρακίζεται» απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Η αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την LAMDA Development. Η διευθέτηση του ρέματος των Τραχώνων με χωρητικότητα διπλάσια της υφιστάμενης, είναι ένα πρωτοποριακό έργο που αποτελεί μέρος της ισχυρής αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Ελληνικού. Η νέα, σύγχρονη πόλη του Ελληνικού «θωρακίζεται» απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που είναι ήδη ορατές γύρω μας. Η κοίτη του ρέματος απελευθερώνεται, με στόχο την αναζωογόνηση του τοπικού οικοσυστήματος και τη δημιουργία μιας πράσινης περιοχής αναψυχής. Το μήκος του ρέματος είναι 3 χλμ. και το μέγιστο βάθος εκσκαφής είναι έως 8 μέτρα. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60% οι εκσκαφές για τα αντιπλημμυρικά έργα. H ολοκλήρωσή του αναμένεται τον Ιούλιο του 2024. Επιπρόσθετα, έχει ολοκληρωθεί το 88% των εκσκαφών και το 65% των σκυροδετήσεων στους κεντρικούς συλλέκτες όμβριων υδάτων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οριοθέτησης και του ρέματος του Αεροδρομίου ή Ευρυάλης, όπως ήταν γνωστό στο παρελθόν. Και τα δύο ρέματα βρέθηκαν για δεκαετίες ασφυκτικά περιορισμένα στα στενά όρια του πρώην αεροδρομίου, αλλά και της εκτεταμένης αστικής ανάπτυξης στις παρυφές του Υμηττού.

Το σχετικό βίντεο: https://theellinikon.com.gr/exelixi-ergon/erga-ypodomwn/

Εξελίξεις στους εμπορικούς προορισμούς

RIVIERA GALLERIA: Αρχές του 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την επιλογή εργολάβου για το έργο της Riviera Galleria, με στόχο την έναρξη της κατασκευής. Ήδη, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια. Η Riviera Galleria, ένα συγκρότημα κτιρίων συνολικής έκτασης ανωδομής 23.000 τ.μ. με 19.000 τ.μ. GLA, φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα, Kengo Kuma (Kengo Kuma and Associates) και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο ΒΕΤΑPLAN.

Με περισσότερα από 100 καταστήματα κορυφαίων fashion brands, εστιατορίων και καφέ, οι επισκέπτες της Riviera Galleria θα έχουν πληθώρα επιλογών υψηλού επιπέδου, μέσα από πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα τους προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μεγάλες πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις τέχνης και φεστιβάλ μόδας. Έως τώρα, έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms (HoTs) για το 53,2% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA).

VOULIAGMENIS MALL COMPLEX: Στις 30 Νοεμβρίου εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την ανέγερση του Vouliagmenis Mall

Θα έχει συνολική έκταση 185.000 τ.μ. Προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και gadgets με αισθητήρες αφής θα βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών, προσφέροντας πρωτόγνωρες εμπειρίες. Αειφορία και καινοτομία αποτελούν τα χαρακτηριστικά του βιώσιμου σχεδιασμού του. Το Εμπορικό Kέντρο καθώς και οι αναπτύξεις που θα βρίσκονται πάνω από αυτό θα έχουν πιστοποίηση LEED Gold ( πρώτη φορά που Εμπορικό Κέντρο παίρνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση). Το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για την εκμισθώσιμη επιφάνεια είναι εντυπωσιακό καθώς έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί συμφωνίες Heads of Terms (HoTs) για το 70% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA). Οι προκαταρκτικές εργασίες εκσκαφών ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, ενώ οι κύριες εργασίες της ανέγερσης θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

