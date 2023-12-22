Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Παραλίγο τραγωδία να σημειωθεί χθες το βράδυ στην περιοχή της Ακρόπολης, όταν 38χρονος ύστερα από καυγά που είχε με την 66χρονη μητέρα του την χτύπησε ενώ δεν δίστασε να της επιτεθεί με μαχαίρι προκαλώντας της τραύμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού.

Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της μητέρας κάλεσαν την άμεση δράση και αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον παραλίγο μητροκτόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.