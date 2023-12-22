Κομμάτι στρατηγικής για να αλλάξει το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, χαρακτήρισε μέσω του ΣΚΑΪ την μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πρόσθεσε οτι το δημόσιο πανεπιστήμιο αποτελεί ναυαρχίδα της στρατηγικής.

Δήλωσε οτι με βάση τα στοιχεία, συνολικά 40.000 Έλληνες σπουδάζουν στο εξωτερικό και οι περισσότεροι εξ αυτών θα ήθελαν να σπουδάζουν στη χώρα μας και δεν μπορούν.

Παράλληλα επεσήμανε οτι στόχος αποτελεί να φέρουμε περισσότερους ξένους φοιτητές στη χώρα μας.

Ο υπουργός υπογράμμισε οτι αυτο το βήμα γίνεται με μέριμνα και σοβαρότητα καθώς και με έμφαση στα κριτήρια ποιότητας του πανεπιστημίου. Πρόσθεσε οτι ο τρόπος εισαγωγής θα γίνεται με κριτήρια του κάθε πανεπιστημίου που θα έρθει στην Ελλάδα.

Είπε επίσης ότι σε όλες τις χώρες του πλανήτη το ζήτημα με τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει λυθεί και εδώ κάνουμε συζήτηση δογματικού χαρακτήρα. Κάλεσε «όλα τα κόμματα να συνδράμουν με τις απόψεις τους, ακόμη κι εκείνα που διαφωνούν».

Για τα κριτήρια ίδρυσης και λειτουργίας των Μη Κρατικών-Μη Κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, διευκρίνισε πως «το σύνολο των κριτηρίων θα το αποφασίσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα είναι τα αυστηρότερα στην Ευρώπη».

Υπογράμμισε οτι πρώτη μεταρρύθμιση που θα έρθει ειναι η επαγγελματική κατάρτιση προσθέτοντας ότι θα δοθούν 100 εκατ. ευρώ για εργαστήρια, θα ενταχθούν 130 νέα επαγγέλματα ενώ θα δημιουργηθούν 60 νέες δομές campus.

