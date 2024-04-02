Ο Μάρτιος του 2024 ήταν ο πιο θερμός από το 2010 στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου (εκτός της Κρήτης), σύμφωνα με το δίκτυο 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα.

Η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα σχεδόν στο σύνολο της χώρας, σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019. Ο φετινός Μάρτιος χαρακτηρίστηκε από πολλές ημέρες με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, με τις μέσες μηνιαίες τιμές να κυμαίνονται έως και 2.0°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα νησιά του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, καταγράφηκαν μικρότερες αποκλίσεις, +1.6°C.

Στη βόρεια Ελλάδα ο Μάρτιος ήταν ο ένατος συνεχόμενος μήνας, από τον Ιούλιο 2023, που παρατηρούνται θετικές αποκλίσεις (και μάλιστα στους τέσσερις μήνες με πολύ μεγάλες αποκλίσεις της τάξης των +2°C και πάνω). Επίσης, στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα ήταν ο ένατος συνεχόμενος μήνας από τον Ιούλιο 2023 που παρατηρούνται θετικές αποκλίσεις, αλλά με λίγο μικρότερες τιμές από αυτές της βόρειας Ελλάδας.

Για την Κρήτη ήταν ο δεύτερος πιο θερμός Μάρτιος μετά το 2018, και για τη βόρεια και δυτική Ελλάδα ήταν ο τρίτος πιο θερμός Μάρτιος.

Δείτε τον χάρτη με τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας τον Μάρτιο 2024 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα:

Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα σημειώθηκαν υψηλές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, της τάξης των 4-5°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία παρέμεινε σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και το δεύτερο δεκαήμερο, και μόνο μεταξύ 20-26 Μαρτίου παρατηρήθηκαν τιμές θερμοκρασίας ελαφρώς χαμηλότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019. Το τελευταίο πενθήμερο καταγράφηκαν οι υψηλότερες θετικές αποκλίσεις με τιμές ρεκόρ, με έως +12°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,8°C, με 24 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, 25 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε +1,5ºC πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στην Τήνο και τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ημέρες με θετική απόκλιση θερμοκρασίας (28 ημέρες) και ακολουθούν το Δίον με 27 ημέρες, η Νάουσα, η Πάτρα και ο Βόλος με 25 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

