Mε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών το τελευταίο σαββατοκύριακο του Μαρτίου

Πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν την Κυριακή 31/03 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας σύμφωνα με παρατηρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στη Λιβαδειά και ήταν ίση με 29.8 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το χθεσινό ρεκόρ για τον μήνα Μάρτιο (από το 2009 που λειτουργεί ο σταθμός).

Αξιοσήμειωτο επίσης αποτελεί το γεγονός ότι 143 σταθμοί του δικτύου ξεπέρασαν τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο χάρτης που ακολουθεί παρουσιάζει τις 8 υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφησαν από το δίκτυο των σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του Αιγαίου, όπου τις πρωινές και βραδινές ώρες είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα νησιά και τα παραθαλάσσια τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 , στο Ιόνιο τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά και βόρεια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι 3 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-04-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις, βαθμιαία η σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, όπου θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-04-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-04-2024

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-04-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και βαθμιαία στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

