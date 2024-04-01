Οι πόλεις όπου ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σήμερα

Συνεχίστηκαν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας μας και τη Δευτέρα 01/04, όπως ευδιάκριτα παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, όπου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, 227 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 25 °C, ενώ η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφτηκε στη Λιβαδειά με 31 °C.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι την Κυριακή 31/03 ο αριθμός των μετεωρολογικών σταθμών που κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 25 °C, ήταν 148.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 02-04-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με μικρές συγκεντρώσεις, βαθμιαία η σκόνη θα περιοριστεί στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρόλο που θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά, όπου θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-04-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

