Η 28χρονη που τραυματίστηκε θανάσιμα, αργά χθες το βράδυ, λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όταν της επέφερε μαχαιριές ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του, το 2020, για βιαιοπραγία και βιασμό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η άτυχη γυναίκα πήγε αργά το βράδυ στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, συνοδευόμενη από ένα φίλο της, για να καταγγείλει τον φερόμενο ως δράστη, επειδή την παρενοχλούσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα στον ΣΚΑΪ, νωρίτερα η γυναίκα είχε δει τον πρώην σύντροφό της και φερόμενο ως δράστη, να την περιμένει, ενώ επέστρεφε στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο της.

Στη συνέχεια ζήτησε αστυνομική προστασία προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της, επειδή φοβόταν. Η αξιωματικός Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. της είπε να περιμένει μέσα στο ΑΤ, προκειμένου να καλέσει ένα περιπολικό.

Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Η 28χρονη, σύμφωνα πάντα με όσα λένε από την ΕΛΑΣ, δεν περίμενε και αμέσως μετά βγήκε έξω από το ΑΤ, μαζί με το άτομο που τη συνόδευε.

Ενώ βρισκόταν έξω από το φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, κάλεσε η ίδια από το κινητό τηλέφωνό της το κέντρο της Άμεσης Δράσης, προκειμένου να πάει ένα περιπολικό στο σημείο.

Την ώρα που μιλούσε με το «100», ο 39χρονος, που παραμόνευε, της επιτέθηκε και τη μαχαίρωσε, ενώ ο φίλος της δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Αμέσως μετά, ο φερόμενος ως δράστης αυτοτραυματίστηκε στο λαιμό και διακομίστηκε με ασθενοφόρο, και με τη συνοδεία αστυνομικών, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες αστυνομικών.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.