Σύγκρουση με τραυματισμό σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λιοσίων στο ρεύμα προς την Αθήνα στο ύψος του σταθμού Αττικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος των ΚΤΕΛ της Λιοσίων προς το σημείο της σύγκρουσης.

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε και στην παραλιακή από τον Πειραιά προς το φαληρικό δέλτα στο ύψος του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να αρχίζουν από το ύψος του Μοσχάτου προς το Δέλτα Φαλήρου.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε και στην άνοδο της Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Γέφυρας του Ολυμπιακού Χωριού με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν οι οδηγοί από την Αττική Οδό προς το σημείο της σύγκρουσης.

Επίσης:

Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς Ψυχικό

στην Κανελλοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείων

στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή

