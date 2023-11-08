Στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής και τα ποσοστά μακροζωίας στην ΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

To γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι γυναίκες είναι «πρωταθλήτριες» στην μακροζωία, με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής – άνω των 83 ετών – στην Γαλλία, την Ισπανία, τη βόρεια Ιταλία τη Σκανδιναβία αλλά και σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας.

Τι ισχύει για την Ελλάδα - Οι γυναίκες «πρωταθλήτριες» στην μακροζωία

Το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα τo 2021, είναι τα 80,2 χρόνια - όσο είναι περίπου και στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80,1 χρόνια).

Για τις γυναίκες, το προσδόκιμο είναι μεγαλύτερο κατά 5,5 χρόνια σε σχέση με τους άντρες - συγκεκριμένα στα 82,9 χρόνια έναντι 77,4 έτη.

Στον χάρτη της Eurostat, με βαθύ μπλε και μωβ χρώμα, φαίνονται οι περιφέρειες της χώρας με τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροζωίας των κατοίκων (που ανήκουν στον γυναικείο πληθυσμό).

Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή της μακροζωίας στη χώρα μας βρίσκονται για το 2021 οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος, Χίος) και η Ηπειρος (Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα), με ηλικία άνω των 85 ετών.

Στην δεύτερη θέση βρίσκονται τα νησιά της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου και η Κρήτη, όπου οι κάτοικοι ζουν περισσότερο από 84 έτη.

Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος, με μέσο όρο ζωής τα 83,7 έτη.

Οι άνδρες ζουν λιγότερο

Το υψηλότερο ποσοστό για το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες το 2021 ήταν τα 82,8 έτη, και καταγράφηκε στην αυτόνομη νησιωτική περιφέρεια Åland της Φινλανδίας.

Στην Ελλάδα, η Ήπειρος και το Βόρειο Αιγαίο κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροζωίας στους άνδρες, με 80,2 και 80,5 έτη αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

