Με την κατάθεση του πατέρα τής 21χρονης Έμμας ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη για την θανατηφόρα παράσυρση με εγκατάλειψη τής νεαρής φοιτήτριας από την Κρήτη, τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2022, στην οδό Εγνατία (στο ύψος της Καμάρας), υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο 27χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκίνητου, προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές.

«Πρέπει να τιμωρηθεί για το κακό που έχει κάνει, και να τιμωρηθεί παραδειγματικά [...] Ο δρόμος δεν είναι "πίστα", δεν βγαίνεις έξω να θερίσεις», είπε με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας, μέσα σε μία ασφυκτικά γεμάτη από συμφοιτητές και φίλους της Έμμας δικαστική αίθουσα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κόρη του είχε μόλις επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη από την Κρήτη, αλλά «δεν πρόλαβε να πάει σπίτι της». «Θα πήγαινε να κάνει έκπληξη στη φίλη της που είχε γενέθλια και γι' αυτό είχε πάει να αγοράσει κεράκια» επισήμανε, εξηγώντας στο δικαστήριο για το πως βρέθηκε στο σημείο όπου έμελλε να κοπεί το νήμα της ζωής της.

Σύμφωνα με τον ίδιο η 21χρονη, τριτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, διέσχιζε το οδόστρωμα, έχοντας φτάσει στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. «Είχε καλή κυκλοφοριακή παιδεία» είπε, ενώ αναφερόμενος στις συνθήκες του δυστυχήματος εκτίμησε ότι η κόρη του «σίγουρα είδε το αυτοκίνητο αυτού του καθάρματος, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί την ταχύτητά του- σίγουρα άκουσε τον θόρυβο, ίσως φαντάστηκε ότι θα μπορούσε να προλάβει».

Μίλησε για «ανεξέλεγκτη πορεία» την οποία ακολούθησε το όχημα με οδηγό τον κατηγορούμενο, αναφέροντας ότι το αυτοκίνητο είχε υποστεί τεχνικές μετατροπές και η ιπποδύναμη του είχε πολλαπλασιαστεί φτάνοντας «ίσως και τα 400 άλογα». Μιλώντας με την επαγγελματική του ιδιότητα, ως «πιστοποιημένος εξεταστής υποψηφίων οδηγών», σχολίασε ότι η κατασκευή του αυτοκινήτου δεν μπορούσε να υποστηρίξει τέτοια ιπποδύναμη.

«Το παιδί ήταν κομμάτια» σημείωσε σε ερώτηση για την εικόνα της Έμμας όταν την αντίκρισε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι είχε επικοινωνία με την κόρη του λίγα λεπτά πριν συμβεί το τροχαίο δυστύχημα και αντάλλασσαν μηνύματα και βίντεο μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

Τα αιτήματα της υπεράσπισης

Νωρίτερα, ο συνήγορος υπεράσπισης του 27χρονου (διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, όπως επίσης για εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια) υπέβαλε δύο αιτήματα προς το δικαστήριο: αφενός να κληθεί να καταθέσει ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε να κάνει την τεχνική πραγματογνωμοσύνη στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης και αφετέρου αστυνομικοί της Τροχαίας που έφτασαν πρώτοι στο σημείο του δυστυχήματος και συνέταξαν την έκθεση αυτοψίας. Για τα αιτήματα αυτά οι δικαστές επιφυλάχθηκαν να αποφασίσουν στην εξέλιξη της δίκης, η οποία διεκόπη για τις 29 Νοεμβρίου.

Η πλευρά του κατηγορούμενου υποστήριξε δε, ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης (σε βαθμό κακουργήματος) και ότι η πράξη που τελέστηκε είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το κατηγορητήριο

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 27χρονος δεν ήταν ο ιδιοκτήτης του μοιραίου αυτοκινήτου, το οποίο μάλιστα είχε υποστεί μετατροπές ώστε να πολλαπλασιαστεί η ιπποδύναμη και να αυξηθούν ιδιαίτερα οι επιδόσεις του, ενώ από την πραγματογνωμοσύνη προέκυψε ότι ήταν τεχνικά ανασφαλές και επικίνδυνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κατηγορούμενος οδηγός φέρεται να ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα, η οποία έφτανε τα 104 χλμ/ώρα, με επιτρεπόμενο όριο τα 50 χλμ/ώρα.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής νοσηλεύτηκε πέντε μέρες στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή. Επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής και παρά το βαθύ τους πένθος, οι γονείς προέβησαν σε δωρεά των οργάνων της.

Η συγκινητική συνάντηση με τη γυναίκα που δέχθηκε το νεφρό της Έμμας

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί η γυναίκα που δέχθηκε τον ένα νεφρό της Έμμας. Ήρθε για να συμπαρασταθεί τους γονείς της άτυχης φοιτήτριας με τους οποίους σφιχταγκαλιάστηκαν και συνομίλησαν για αρκετή ώρα.

