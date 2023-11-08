Δικογραφία σε βάρος Αιγύπτιου που μέσω social media εξυμνούσε τη Χαμάς

Δικογραφία σε βάρος 39χρονου υπηκόου τρίτης χώρας, διότι σε αναρτήσεις του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο του 2023 αναφερόμενος στον πόλεμο που διεξάγεται στη Λωρίδα της Γάζας, προέτρεπε σε πράξεις βίας προχώρησαν άντρες της αντιτρομοκρατικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση του άρθρου 187Α παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 του Ποινικού Κώδικα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.