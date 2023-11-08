«Ραντεβού» για επίθεση στο 1ο ΓΕΛ Χανίων, φαίνεται ότι είχε δώσει ομάδα μαθητών Λυκείου περιαστικής περιοχής του δήμου Χανίων.

Περίπου στις 11.30 μια ομάδα μαθητών από το περιαστικό Λύκειο κατευθύνθηκε πεζή προς το 1ο ΓΕΛ Χανίων.

Μαθητές του 1ου ΓΕΛ είχαν ήδη ενημερωθεί για την επικείμενη επίθεση και περίμεναν έξω από το Λύκειό τους.

Στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί και ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Χανίων που με τη σειρά του είχε ενημερώσει και καλέσει την αστυνομία η οποία έφτασε στο Λύκειο και στη συνέχεια κινήθηκε στους δρόμους περιμετρικά για να δουν αν υπάρχει κινητικότητα.

Παρόλα αυτά η επίθεση δεν αποφεύχθηκε. Περίπου 20 άτομα από το περιαστικό σχολείο επιτέθηκαν με κροτίδες, αβγά, σάλτσες κ.ά και να επικρατήσει ένταση στην περιοχή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.