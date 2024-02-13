Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένα μακάβριο σενάριο όπου θα σκορπούσε τον θάνατο και θα πρωταγωνιστούσε ο ίδιος είχε γράψει ο 76χρονος Αιγύπτιος που εχτές το πρωί αιματοκύλισε τη ναυτιλιακή εταιρεία στη καρδιά της Γλυφάδας.

Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός του επί 36 χρόνια έμπιστου της εφοπλιστικής οικογένειας Καρνέση. Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, ο γαμπρός της που ήταν συνιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας και ένας καπετάνιος ο οποίος στην προσπάθεια του να αφοπλίσει τον δράστη βρήκε τραγικό θάνατο.

Το κίνητρο του Αιγύπτιου όπως αποκαλύπτεται από τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων αλλά και του προσωπικού της ναυτιλιακής, ήταν μια δεύτερη ευκαιρία που ζήτησε αλλά δεν πήρε από την Μαρία Καρνέση.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας ο δράστης τον οποίο όλοι γνώριζαν με το όνομα «Άρης», εχτές λίγα λεπτά μετά τις 10.00 κατευθύνθηκε στη ναυτιλιακή, μπήκε στο πάρκινγκ με την κάρτα που είχε και κατόπιν ανέβηκε στον πρώτο όροφο όπου ήταν το γραφειο της Μαρίας Καρνέση.

«Ήρθα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα» ήταν τα λόγια που είπε σε υπάλληλο της εταιρείας όταν τον ρώτησε «Άρη που πηγαίνεις;».

Όταν έφτασε πρόσωπο με πρόσωπο με την ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής της ζήτησε να του επιτραπεί να μείνει στο σπίτι που η εφοπλιστική οικογένεια του είχε παραχωρήσει και σύμφωνα με πληροφορίες του είχαν ζητήσει να φύγει.

Η Καρνέση αρνήθηκε και του ζήτησε επιτακτικά να φύγει από το γραφειο της. Υπήρξε έντονος διαπληκτισμός και ο αποφασισμένος να σκορπίσει τον θάνατο, αποχώρησε για το υπόγειο όπου είχε παρκάρει και μέσα στο αυτοκίνητο του είχε την καραμπίνα.

Πλέον ο χρόνος μέτραγε αντίστροφα για την ιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής, και τους δυο ακόμη άντρες που έπεσαν νεκροί από τους πυροβολισμούς καθώς ο «Άρης» είχε αποφασίσει τι θα κάνει αν άκουγε «όχι» .

Σήκωσε τη καραμπίνα και πυροβολησε εξ επαφής την Καρνέση στο κεφάλι, κατόπιν πυροβόλησε τον γαμπρό της και στη συνέχεια τον καπετάνιο που ακούγοντας τους πυροβολισμούς έτρεξε να δει τι συμβαίνει.

Στην εταιρεία ακολούθησε πανδαιμόνιο, οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν γνώριζαν τι συμβαίνει έτρεχαν να σωθούν.

Μαζί τους έτρεξε και η συνιδιοκτήτρια της ναυτιλιακής η οποία βρισκόταν εντός του κτηρίου. Δύο γυναίκες κρύφτηκαν μέσα στις τουαλέτες, κλείδωσαν τη πόρτα για να σωθούν. Άλλοι έτρεχαν στις σκάλες να βγουν έξω από το κτήριο.

Στην αστυνομία που ενημερώθηκε χτύπησε συναγερμός και στη περιοχή κατέφθασαν άμεσα αστυνομικοί, διαπραγματευτής αλλά και τα ΕΚΑΜ.

Ο «Άρης» όμως είχε άλλο σενάριο στο μυαλό του. Κατέβηκε στο υπόγειο της εταιρείας και έστρεψε τη καραμπίνα προς τον εαυτό του, γράφοντας το φινάλε αυτής της τραγωδίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.