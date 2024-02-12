Ζημιές από ανεμοστρόβιλο στη Ρόδο

Ζημιές προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε στο βόρειο τρίγωνο της Ρόδου και συγκεκριμένα από την περιοχή της Καλλιθέας έως και την περιοχή του Ζέφυρου.

Όπως έγινε γνωστό ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέντρα, έσπασε κλαδιά, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στη περιοχή της Νέας Μαρίνας.

Στα διάφορα σημεία που προκλήθηκαν οι ζημιές, βρίσκονται στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου που επιχειρούν αυτή την ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

