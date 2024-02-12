ΕΔΕ: Ο εκρηκτικός μηχανισμός στο Εφετείο Θεσσαλονίκης προκαλεί έντονη ανασφάλεια

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) καταδικάζει την τρομοκρατική ενέργεια αποστολής εκρηκτικού μηχανισμού στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και παράλληλα σημειώνει ότι το γεγονός αυτό προκαλεί έντονα αισθήματα ανασφάλειας σε όλους τους πολίτες.

Αναλυτικότερα, η ΕΔΕ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζει την τρομοκρατική ενέργεια αποστολής εκρηκτικού μηχανισμού στο Εφετείο Θεσσαλονίκης με στόχο Δικαστικούς Λειτουργούς του ως άνω Δικαστηρίου.

Η τέλεση τέτοιου είδους εγκληματικών πράξεων σε ένα χώρο, που κατακλύζεται καθημερινά από αστυνομικές δυνάμεις, προκαλεί έντονα αισθήματα ανασφάλειας σε όλους τους πολίτες.

Η εκάστοτε Κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα φύλαξης ώστε να διαμορφώνεται ένα ασφαλές περιβάλλον άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος και έχει θεμελιώδη υποχρέωση να διαμορφώνει τους όρους και τις αναγκαίες συνθήκες ύπαρξης ενός οργανωμένου και αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού.

Οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί της χώρας δεν πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες και θα συνεχίσουν να επιτελούν το καθήκον τους σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους της Ελληνικής Πολιτείας.

Καλούμε την Κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, διότι αποτελεί θέμα Δημοκρατίας, η Δικαιοσύνη να απονέμεται υπό όρους ψυχραιμίας και νηφαλιότητας και όχι υπό το κράτος απειλών και βίας σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

