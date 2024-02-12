Νέες λεπτομέρειες για το μακελειό στη Γλυφάδα: Όλο το παρασκήνιο και τα κίνητρα του δράστη

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το μακελειό στη Γλυφάδα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ο λόγος για το δολοφονικό αμόκ ενός 76χρονου αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος εισέβαλε στην ναυτιλιακή εταιρεία των πρώην εργοδοτών του, σκότωσε την ιδιοκτήτρια, τον διευθύνοντα σύμβουλο και γαμπρό της και έναν πρώην καπετάνιο πριν δώσει τέλος στη δική του ζωή.

Τι κατέθεσαν οι εργαζόμενοι

Μαρτυρίες των εργαζομένων που ήρθαν αντιμέτωποι με τον δράστη είναι ενδεικτικές για το τι συνέβη μέσα στην ναυτιλιακή εταιρεία.

"Τον είδα να ανεβαίνει από το υπόγειο. Κρατούσε ένα σακβουαγιάζ. Κατάλαβα ότι μέσα είχε όπλο. Τι πας να κάνεις τον ρώτησα. Με διώχνουν από το σπίτι, θα δεις τι θα τους κάνω, μου είπε. Θα τους σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω, φύγε από εδώ, συνέχισε νευριασμένος. Πάω να καθαρίσω τα αφεντικά, δεν θα πειράξω τους εργαζόμενους, μου είπε. Πήρα αμέσως την αστυνομία, και λίγα λεπτά μετά άκουσα τους πυροβολισμούς", ανέφερε ο φύλακας του κτιρίου.

Χαρακτηριστική για τις στιγμές που έζησαν μέσα στο κτίριο είναι ακόμα μία μαρτυρία εργαζόμενης που μάλιστα είχε εγκλωβιστεί μαζί με μία συνάδελφό της σε χώρο της εταιρείας βλέποντας τι συνέβη και ακούγοντας τους πυροβολισμούς:

«Ακούσαμε φασαρία, κάποιον να φωνάζει 'Άρη τι κάνεις εκεί;' Εγώ και η συνάδελφος είχαμε δει τον 'Άρη' με το όπλο και μετά ακούσαμε τους πυροβολισμούς σαν να σείστηκε το κτίριο. Τρέξαμε και μπήκαμε στον χώρο που είχαμε μία μικρή κουζίνα και τουαλέτα και κλειδώσαμε την πόρτα. Μετά από κάποια ώρα ήρθαν οι αστυνομικοί, μας απεγκλώβισαν και μας απομάκρυναν από το κτίριο. Έψαχναν να βρουν τον 'Άρη', δεν τον είχαν βρει και τον αναζητούσαν. Μας ρώτησαν αν είδαμε που είχε πάει, αλλά εμείς δεν ξέραμε».

To παρασκήνιο: Πώς ξεκίνησαν όλα, τα κρίσιμα λεπτά στην ναυτιλιακή - Τα κίνητρα του δράστη που προκάλεσαν το μακελειό

Ο 76χρονος - ο οποίος είχε απολυθεί πριν από ένα χρόνο - μπήκε στο κτίριο περίπου στις 10.10 το πρώι κατευθυνόμενος στο γραφείο της 77χρονης ιδιοκτήτριας. Τσακώθηκαν έντονα όπως αναφέρουν οι μάρτυρες. Εκείνη τον πέταξε έξω από το γραφείο της λέγοντάς του να πάρει τα πράγματά του και να φύγει από το σπίτι ιδιοκτησίας της γιαγιάς της οικογένειας που του είχε παραχωρήσει η οικογένεια προκειμένου να διαμένει. Εκείνος εξοργισμένος κατεβαίνει στο πάρκινγκ της εταιρίας, παίρνει το σάκο με την καραμπίνα και το περιστροφο, ανεβαίνει μετά στον πρώτο όροφο, κλωτσά την πόρτα και στην συνέχεια πυροβολεί στο χέρι την ιδιοκτήτρια η οποία προσπαθεί να βρει καταφύγιο στο γραφείο του γαμπρού της το οποίο επίσης πυροβολεί με την καραμπίνα. Στο σημείο αυτό προσπαθεί ο 75χρονος πρώην καπετάνιος και εργαζόμενος στην εταιρεία να τον αφοπλίσει και φαίνεται ότι καταφέρνει προσωρινά να το κάνει αποσπώντας για λίγο την καραμπίνα του δράστη. Ωστόσο, ήταν οπλισμένος και με το περίστροφο. Το βγάζει και πυροβολεί τον 75χρονο στην πλάτη και το σώμα. Στη συνέχεια αρπάζει και πάλι την καραμπίνα και πυροβολεί την ιδιοκτήτρια στο κεφάλι.

Αφού σκοτώνει τα τρία θύματά του αναζητά και την αδερφή της ιδιοκτήτριας, η οποία απ' ότι φαίνεται ήταν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Όταν οι αστυνομικοί μπαίνουν στο κτίριο, κατεβαίνει στο υπόγειο όπου δίνει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης δούλευε για δεκαετίες για την οικογένεια και την επίχειρηση και γι'αυτό και δεν τον έλεγξε κανείς όταν έφτασε στην ναυτιλιακή.

Πηγή: skai.gr

