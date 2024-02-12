Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε τρία μικρά σκάφη στην Καλαμαριά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τρία ερασιτεχνικά μικρά σκάφη εντός των θαλασσίων εγκαταστάσεων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ καταστράφηκαν ολοσχερώς και οι τρεις λέμβοι.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

