Νέος Κόσμος: Στο αυτόφωρο οι αστυνομικοί που συνελήφθησαν για διαρροή βίντεο

Κατηγορούμενοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου θα δικαστούν στο αυτόφωρο οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν για την διαρροή σε μέσα ενημέρωσης, του βίντεο από τον τόπο της δολοφονίας του 44χρονου σε πρατήριο καυσίμων στο Νέο Κόσμο, όπου φαίνεται η σωρός του επιχειρηματία.

Οι αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την διαρροή του απόρρητου υλικού και φέρεται να ομολόγησαν ότι αυτοί έκαναν, τόσο την καταγραφή, όσο και εν συνεχεία, την διάθεση του επίμαχου υλικού σε μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, με εντολή της εισαγγελίας, εξήχθη αντίγραφο της δικογραφίας, προκειμένου στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που ήδη ξεκίνησε, να διερευνηθεί και ο τρόπος που διέρρευσαν video από τη στιγμή της δολοφονίας του 44χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

