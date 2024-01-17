Φρίκη, αποτροπιασμό κι αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός πως άγνωστος/οι πυροβόλησαν και σκότωσαν πέντε άλογα στην περιοχή Χελιμόδι της Σαμαρίνας Γρεβενών.

Τα άλογα βρέθηκαν νεκρά το απόγευμα της Τετάρτης από τον ιδιοκτήτη τους σε δημοτικό βοσκοτόπι, ο οποίος κι ειδοποίησε την αστυνομία. Τα άλογα έφεραν τραύματα απ’ όπλο, ενώ ήταν τεμαχισμένα με πολλά κομμάτια τους να λείπουν. Στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες και ίχνη από ρόδες αυτοκινήτου.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές σοκαριστικό περιστατικό στην περιφέρεια των Γρεβενών. Ο κτηνοτρόφος κι ιδιοκτήτης των αλόγων Νικόλαος Γκαμπέτας μίλησε στο kozan.gr. "Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή, δεν πάει πουθενά το μυαλό μου" δήλωσε ο κ. Γκαμπέτας.

