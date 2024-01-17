Λογαριασμός
Θανατηφόρα παράσυρση άντρα από τον προαστιακό στο Ζευγολατιό

Ο άντρας σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train κινούνταν εντός των γραμμών του τρένου

παράσυρση πεζού

Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό το απόγευμα στο Ζευγολατιό. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train ο άντρας κινούνταν εντός των γραμμών του τρένου.

Η ανακοίνωση της εταιρίας: «Η αμαξοστοιχία 1327 στο ύψος του Ζευγολατιού εξαιτίας πεζού που κινούνταν εντός των γραμμών το δρομολόγιο ακυρώθηκε μερικώς (Κόρινθος - Κιάτο). Καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις»..

