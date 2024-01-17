Τρένο παρέσυρε και σκότωσε πεζό το απόγευμα στο Ζευγολατιό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train ο άντρας κινούνταν εντός των γραμμών του τρένου.

Η ανακοίνωση της εταιρίας: «Η αμαξοστοιχία 1327 στο ύψος του Ζευγολατιού εξαιτίας πεζού που κινούνταν εντός των γραμμών το δρομολόγιο ακυρώθηκε μερικώς (Κόρινθος - Κιάτο). Καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις»..

Πηγή: skai.gr

