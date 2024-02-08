Ένταση με συνθήματα και πανό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν ομάδα φοιτητών έφτασε πολύ κοντά στο πρωθυπουργικό γραφείο, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, είχε δώσει σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο, προκειμένου να κατατεθούν όλες οι απόψεις και να συζητηθούν από την κυβέρνηση.

Οι φοιτητές έφτασαν έξω από το Μαξίμου, όπου βρήκαν μπροστά τους αστυνομικές δυνάμεις. Ακολούθησε ένταση και σπρωξίματα, με τους αστυνομικούς να τους απωθούν με τις ασπίδες τους στο πεζοδρόμιο, απέναντι από το πρωθυπουργικό γραφείο.

