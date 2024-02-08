Μ γοργούς ρυθμούς διασχίζει ο πρώτος μετροπόντικας «Αθηνά», την υπόγεια διαδρομή του για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό «'Αλσος Βεΐκου-Γουδή. Ξεκίνησε από τον σταθμό «Κατεχάκη» και έχει ήδη διανοίξει και επενδύσει σήραγγα μήκους περίπου 700 μέτρων.

Η «Αθηνά» αναμένεται να φθάσει στον σταθμό «Ευαγγελισμός» μέχρι τα μέσα του 2025, ενώ ο δίδυμος μετροπόντικας με την ονομασία «Νίκη», έχει συναρμολογηθεί και αναμένεται να ξεκινήσει και αυτός το «ταξίδι» του, το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, από το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, και να καταλήξει στον «Ευαγγελισμό» Μάρτιο-Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται για το 2029.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής ξενάγησης στο εργοτάξιο κατασκευής της γραμμής 4, πορτοκαλί γραμμή του μετρό της Αθήνας, από στελέχη του Ομίλου ΑΒΑΞ και σύμφωνα με μηχανικούς του έργου, η «Αθηνά», το υπερσύγχρονο TBM που ξεκίνησε από τον σταθμό Κατεχάκη, προχωρά 15 μέτρα ημερησίως κατά μέσο όρο, επενδύοντας παράλληλα τη σήραγγα με «δαχτυλίδι» επτά κομματιών, πλάτους 1,5 μέτρου.

Το ΤΒΜ δουλεύει όλο το 24ωρο με 2 βάρδιες 12 ωρών. Τώρα βρίσκεται στο ύψος του υπουργείου Δικαιοσύνης και συνεχίζει τη διάνοιξη της σήραγγας 5,1 χιλιόμετρα συνολικά, μέχρι να φτάσει στο φρέαρ διακλάδωσης Ευαγγελισμού, αφού διασχίσει τους δήμους Ζωγράφου και Καισαριανής.

Η διάνοιξη σταματά συχνά για συντήρηση και αλλαγή εξαρτημάτων στο βαρύ μηχάνημα. Πάντως, αν διατηρηθούν οι χρόνοι και δεν υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ιδιαιτερότητα του υπεδάφους, τότε πριν από το Πάσχα ο μετροπόντικας θα περάσει κάτω από τον πρώτο σταθμό «Γουδή».

Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έχει μήκος 105 μέτρων.

Διαθέτει πιλοτήριο που φιλοξενεί τα σύγχρονα συστήματα που χειρίζονται οι εξειδικευμένοι οδηγοί-«πιλότοι» και επιβλέπουν και συντονίζουν τις εργασίες, ενώ καθημερινά διαχειρίζονται τις δυσκολίες που συναντούν λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους, από τον θάλαμο της κεφαλής του TBM. Ο μετροπόντικας έχει και έναν χώρο ασφαλείας, όπου στην περίπτωση προβλήματος μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο. Ο χώρος, ο οποίος διαθέτει ρεύμα, τηλέφωνο, αισθητήρες για αέρια και όλα τα απαραίτητα, σφραγίζεται και μπορεί να φιλοξενήσει εργαζομένους σε περιπτώσεις ανάγκης, έως και για 24 ώρες. Επίσης διαθέτει ιατρείο και χώρο εστίασης, ενώ ξεπερνά τον ορισμό του μηχανήματος λειτουργώντας πρακτικά ως ένα μικρό εργοστάσιο. Και οι δύο μετροπόντικες ήρθαν από τη Γερμανία και έως τώρα έχουν συναρμολογηθεί δύο φορές: Η πρώτη αποσυναρμολόγηση έγινε στη Γερμανία για να γίνουν τα απαραίτητα τεστ στη λειτουργία, στη συνέχεια οι μετροπόντικες αποσυναρμολογήθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα όπου και συναρμολογήθηκαν εκ νέου προκειμένου να ξεκινήσουν την εργασία τους.

Αυτή την στιγμή, από τον ανάδοχο των πρόδρομων εργασιών, την εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ και την Ελληνικό Μετρό, έχουν παραδοθεί εργοταξιακά προς την ανάδοχο κοινοπραξία του κύριου έργου, 'Αβαξ - Ghella SpA - Alstrom Transport S.A, πέντε από τους δεκαπέντε σταθμούς της γραμμής 4. Πρόκειται για τους σταθμούς Κολωνάκι, Ακαδημία, Δικαστήρια, Γαλάτσι, Ελικώνος.

Να θυμίσουμε πως οι δυο καινούργιοι μετροπόντικες θα διανοίξουν συνολικά 12,8 χλμ. σήραγγας, με 15 νέους υπόγειους σταθμούς: Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Νήαρ Ηστ, Ζωγράφου, Ιλίσια και Γουδή. Η γραμμή 4 θα έχει δύο σταθμούς ανταπόκρισης, στην Ακαδημία με τον σταθμό Πανεπιστήμιο της γραμμής 2, και στον Ευαγγελισμό με τη γραμμή 3. Θα εξυπηρετεί οικιστικές ζώνες στο κεντρικό τμήμα του αστικού ιστού και σημαντικές υπηρεσίες, συνδέοντας το Άλσος Βεΐκου με τα Δικαστήρια σε 5 λεπτά και με την Πανεπιστημιούπολη σε διάστημα 14 λεπτών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου ΑΒΑΞ η πορεία του έργου σε αριθμούς μέχρι στιγμής είναι:

- Σε δυόμισι χρόνια έχουν δημιουργηθεί 610 θέσεις εργασίας και έχουν συμπληρωθεί 1,7 εκ. εργατοώρες.

- Δεν έχει συμβεί κανένα ατύχημα.

- Έχουν εκπονηθεί 550 μελέτες.

- Έχουν εγκατασταθεί 4 οικοδομικοί γερανοί και μία γερανογέφυρα.

- Χρησιμοποιούνται 70 μηχανήματα.

- Έχουν εκσκαφτεί 249.000 κυβικά μέτρα χώματος.

- Χρησιμοποιείται οπλισμός σιδήρου τριών (3) χιλιάδων τόνων.

Ο Χρήστος Ιωάννου, πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ δήλωσε: «Είχατε την ευκαιρία να δείτε από κοντά την εξέλιξη ενός έργου, που δεν είναι εμβληματικό μόνο για εμάς, αλλά και για την Ελλάδα: τη γραμμή 4 και την τεχνική αρτιότητα - απαράμιλλη σε διεθνές επίπεδο - με την οποία τα δύο υπερσύγχρονα ΤΒΜ θα ολοκληρώσουν τη σήραγγα. Αυτό το έργο, όπως όμως και πολλά άλλα, αντιπροσωπεύει αυτό που πραγματικά είναι, και θέλει να παραμείνει η ΑVAX: συνέπεια, γνώση, καινοτομία, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά. Οι κατασκευές και η επιχειρηματικότητα στο σύνολό της, δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Και σε αυτό τον μαραθώνιο δρόμο, έχουμε μάθει να συμμετέχουμε από την πρώτη γραμμή, είτε ο δρόμος είναι ανηφορικός, είτε ευνοϊκός. Με αυτήν τη νοοτροπία και τις αξίες που χαρακτηρίζουν την επιχειρηματική μας πορεία, σχεδιάζουμε το μέλλον, υλοποιώντας τις υποδομές που θα αλλάξουν τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, υπογράμμισε: «Ο Όμιλος ΑΒΑΞ αντιμετωπίζει με διαχρονική συνέπεια αυτό που ονομάζεται δημόσιο έργο υποδομής στη χώρα μας. Συνδεόμαστε με τα έργα που άλλαξαν την Ελλάδα. Όπως συνέβη με την ολοκλήρωση της γραμμής 3, εν μέσω πανδημίας, έτσι και τώρα με την πρόοδο των εργασιών μας στη γραμμή 4, ο όμιλός μας αποδεικνύει ότι κρίνεται από τη δουλειά του και μόνο, ακόμη και στα πιο απαιτητικά έργα».

Στην ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου, συμμετείχαν ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Κουβαράς, ο Αντώνης Μιτζάλης, εντεταλμένος σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, καθώς και τα στελέχη της εταιρίας Νίκος Μιτζάλης, Δήμος Κατσιγιάννης, Γιώργος Παπαγεωργίου και Κωνσταντίνος Χασάπης.

