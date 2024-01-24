Σδούκου: Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος με έξυπνους μετρητές

Τιμολόγια ρεύματος έως και τρεις φορές φθηνότερα κατά τις ώρες της ημέρας που υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής (πχ τις μεσημβρινές ώρες του καλοκαιριού όποτε κορυφώνεται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών) προσφέρουν προμηθευτές ρεύματος στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, με την επέκταση των έξυπνων μετρητών κατανάλωσης.

Αυτό επεσήμανε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας σήμερα στο συνέδριο Ecomobility που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Όπως είπε η κα Σδούκου, το θεσμικό πλαίσιο για την δυναμική τιμολόγηση είναι ήδη σε ισχύ και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις ώστε η αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων να συνοδευτεί από τη βέλτιστη χρήση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. «Η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να γίνεται όταν οι τιμές είναι χαμηλές και να σταματά όταν η ζήτηση είναι υψηλή. Αυτό μπορεί να γίνει με την ψηφιοποίηση του δικτύου, τους έξυπνους μετρητές και την εισαγωγή δυναμικής τιμολογησης στους λογαριασμούς ώστε να υπάρχει κίνητρο για τους καταναλωτές να προσαρμόζουν τις ώρες φόρτισης, κάτι που γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία και η Μ.Βρετανία», τόνισε.

Η κα Σδούκου ανέφερε ότι ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός προβλέπει ότι το 2030 θα κυκλοφορούν 500.000 ηλεκτρικά οχήματα στους ελληνικούς δρόμους και ότι ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με το "πρασίνισμα" της παραγωγής ρεύματος ώστε να προκύψει το μέγιστο όφελος. Ανήγγειλε επίσης ότι πέρα από τις οδικές μεταφορές σχεδιάζεται και το πρώτο ηλεκτρικό φέρι - μπόουτ στην γραμμή Γαλατάς - Πόρος στο πλαίσιο της ένταξης του Πόρου στην πρωτοβουλία GR-eco islands.

Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αν.Μάνος αποκάλυψε ότι από τους 10.000 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας, μόνο το 6 % έχουν δηλωθεί στον Διαχειριστή (όπως προβλέπει ο νόμος). «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, θα κόψουμε την παροχή στους φορτιστές που δεν είναι δηλωμένοι», είπε. Ανέφερε ότι ο Διαχειριστής μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που δημιουργεί η ηλεκτροκίνηση ενώ υπογράμμισε το πρόσθετο όφελος για τους καταναλωτές με ηλεκτρικά οχήματα οι οποίοι εκτός από τη φόρτιση τις ώρες που οι τιμές είναι χαμηλές θα μπορούν να πουλάνε ρεύμα στο δίκτυο από τη μπαταρία του αυτοκινήτου τους όταν οι τιμές είναι υψηλές.

