Πρεμιέρα σήμερα 1η Φεβρουαρίου για τον Ενεργειακό Διαμεσολαβητή

Ξεκινά από σήμερα Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου ο Ελληνικός Ενεργειακός Διαμεσολαβητής, όπως ανακοίνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής μεσολαβεί προκειμένου να διευκολύνει την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών/πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και προμηθευτών και διαχειριστών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου.

Αντικείμενο ενεργειακής διαμεσολάβησης μπορούν να αποτελέσουν, ενδεικτικά, οι αμφισβητήσεις χρεώσεων, ρήτρας, ύψους της κατανάλωσης, η ασάφεια λογαριασμού κτλ.

Η υποβολή αίτησης του καταναλωτή για διαμεσολάβηση γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ENOMOS (Energy Ombudsman Operating System) που έχει αναπτύξει η ΡΑΑΕΥ για τον σκοπό αυτό.

Προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης διαμεσολάβησης είναι:

Η προηγούμενη υποβολή παραπόνου στην εφαρμογή www.myrae.gr το οποίο δεν τελεσφόρησε

H διαφορά να εμπίπτει στις αποδεκτές κατηγορίες διαμεσολάβησης

Η αποδοχή εξέτασης της διαφοράς από τον Ενεργειακό Διαμεσολαβητή

Ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής ολοκληρώνει τη διαδικασία της επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή/διαχειριστή εντός διαστήματος 90 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε τον πλήρη φάκελο της αναφοράς/καταγγελίας.

Ως Ενεργειακός Διαμεσολαβητής ορίστηκε από την Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ ο αναπληρωτής καθηγητής και μέλος της, κ. Κομνηνός Κόμνιος.

Σημειώνεται πως όλη η διαδικασία προσφέρεται δωρεάν για τους καταναλωτές.

