Μια βδομάδα υπομονή για τις αιτήσεις κοινωνικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μια εβδομάδα υπομονή ακόμη, θα πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ). Η σχετική πλατφόρμα θα μπορεί να δεχτεί τις αιτήσεις τους από την 1η Φεβρουαρίου.

Για να καταστεί κάποιος δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα πρέπει στην πλατφόρμα να αναρτήσει το πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προβλέπει έκπτωση 10λεπτών/Kwh επί της τιμής χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά αποκλειστικά την κατανάλωση ενέργειας στην κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

Με βάση τις τιμές που ανακοίνωσαν για τον Ιανουάριο οι πάροχοι για το ειδικό τιμολόγιο - στο οποίο και μεταπήδησε σχεδόν το 85% των νοικοκυριών με βάση τους υπολογισμούς του Υπουργείου Ενέργειας – η χρέωση του φθηνότερου παρόχου θα έπεφτε από τα 13,6λεπτά/Kwh στα μόλις 3,6λεπτά για τον δικαιούχο του κοινωνικού τιμολογίου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια εξασφαλίζουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολύτεκνων δεν θα μείνουν εκτός κοινωνικού τιμολογίου.

Το όριο τοποθετείται στις 50.000€ για οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα με προσαύξηση 2.500€/τέκνο μετά το τέταρτο μέχρι του ποσού των 70.000€ ανεξαρτήτως αριθμού προστατευόμενων τέκνων.

Αν στην οικογένεια υπάρχει άτομο με αναπηρία άνω του 67% τότε το όριο αυξάνεται κατά 8.000€ και κατά 15.000€ αν μέλος της οικογένειας έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών στο σπίτι

Η έκπτωση στο πλαίσιο του κοινωνικού εφαρμόζεται μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης το οποίο έχει τοποθετηθεί στις 2000 Kwh/τετράμηνο , δηλαδή 500Kwh/μήνα για την οικογένεια με τα 4 εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον τέκνο θα πρέπει να προστίθενται 200Kwh με ανώτατο όριο τις 4.000Kwh ανεξάρτητα από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Αν για παράδειγμα μια οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα καταναλώσει το τετράμηνο 2.500Kwh, η έκπτωση των 10λεπτών θα εφαρμοστεί στη χρέωση των πρώτων 2.000Kwh. Οι υπόλοιπες 500kwh θα έχουν την κανονική χρέωση του τιμολογίου του παρόχου.

Στην περίπτωση ύπαρξης μέλους με αναπηρία άνω του 67% στο όριο θα πρέπει να προστεθούν 300kWh και 600kwh αν μέλος της οικογένειας έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών στο σπίτι

Αν κάποιο νοικοκυριό που απολαμβάνει την έκπτωση του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου καταναλώσει λιγότερη ενέργεια από αυτό το όριο που έχει τεθεί, τότε προβλέπεται επιπλέον έκπτωση έως 2λεπτά/Kwh, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση της χρέωσης σε έως 12λεπτά/Kwh.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.