Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Έχει επιβαρυνθεί ο ανοδικός άξονας Καλλιρόης - Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου έως το ύψος του Αιγινήτειου λόγω παράσυρσης πεζής από μοτοσικλέτα στην Β. Σοφίας.

Ακινητοποιημένο όχημα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς το σημείο της ακινητοποίησης

Πολύ αυξημένη παραμένει η κινηση:

στην άνοδο της Κηφισού, από το Περιστέρι προς Νέα Χαλκηδόνα

και στην παραλιακή προς τον Πειραια στο ύψους του Έδεμ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.