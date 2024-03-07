Στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς κατέληξε το βράδυ της Τρίτης 90χρονη, μετά από επίθεση που δέχτηκε από 4-5 σκυλιά μέσα στο χωριό της Ελάτειας.

Η άτυχη γυναίκα είχε βγει με μια φίλη της για τον καθιερωμένο περίπατο, όταν γύρω στις 7 το απόγευμα, αδέσποτα σκυλιά της επιτέθηκαν ρίχνοντάς την στο έδαφος. Δύο περίοικοι που είδαν τη σκηνή κι άκουσαν τις φωνές των δύο γυναικών, έτρεξαν και απομάκρυναν τα σκυλιά και προσπάθησαν να σηκώσουν την ηλικιωμένη.

Με μέριμνα των δικών της ανθρώπων διακομίστηκε γρήγορα στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς, καθώς το ασθενοφόρο εκείνη την ώρα ήταν σε άλλη διακομιδή και θα καθυστερούσε. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει το ισχίο της και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με τους συγγενείς της ηλικιωμένης έχει ενημερωθεί ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας και αυτό που ζητάνε, όπως κι όλο το χωριό που είναι ανάστατο από το περιστατικό, είναι επιτέλους να βοηθήσουν όλοι στη σωστή διαχείριση των αδέσποτων. Κρίνουν δε αναγκαία την απομάκρυνση από κατοικημένες περιοχές όσων σκυλιών εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά, ώστε να αποφευχθούν ανάλογα δράματα στο μέλλον.

