Ένας άνδρας 60 ετών έχασε τη ζωή του κι ένας ακόμη 51 ετών τραυματίστηκε, σε μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκίνητων στην εθνική οδό Θηβών - Λιβαδειάς, (29η χ/θ) μετά τη διασταύρωση Σωληναρίου στη 1:00’ περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο σημείο έφτασε πυροσβεστική και ασθενοφόρο, δυστυχώς όμως ήταν αργά για τον 60χρονο του οποίου ο θάνατος διαπιστώθηκε στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς όπου και διακομίστηκε.

Στο σημείο δημιουργήθηκε μεγάλες ουρές από νταλίκες καθώς η κυκλοφορία διακόπηκε μέχρι να ολοκληρώσουν την επιχείρησή τους οι διασώστες κι απομακρυνθούν τα τρακαρισμένα οχήματα.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς που εξετάζει τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

