Ανησυχία επικρατεί στην Πάτρα λόγω του τρίτου κρούσματος μικροβιακής μηνιγγίτιδας σε 20χρονο φοιτητή ενώ για το λόγο αυτό επισκέπτεται την πόλη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να ενημέρωσει τους πολίτες αλλά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο πιθανής αναγκαιότητας λήψης περαιτέρω μέτρων.

Το τρίτο κρούσμα όπως γράφει το pelop.gr αφορά σε φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ στο Κουκούλι. Ο 20χρονος φοιτητής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας και διευθύντριας της Μονάδας Φωτεινής Φλίγκου, η οποία πλαισιώνεται από όλες τις ιατρικές ειδικότητες που παρακολουθούν και ελέγχουν τη λειτουργία των ζωτικών του οργάνων. Η ίδια ομάδα περιέθαλψε το δεύτερο κρούσμα που αφορούσε 20χρονη φοιτήτρια του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εξήλθε προχθές από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται πλέον στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.

Σε ό,τι αφορά τον 20χρονο φοιτητή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση μέσα στο σπίτι που διέμενε, από τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ανησυχήσει, επειδή δεν απαντούσε σε τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν.

Αμέσως διακομίστηκε στον «Αγιο Ανδρέα», όπου διαγνώστηκε η μηνιγγίτιδα και διασωληνώθηκε με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Ακολούθως αποφασίστηκε η διακομιδή του στο ΠΓΝΠ.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης ήρθε σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ κι έτσι αποφασίστηκε η κάθοδος κλιμακίου σήμερα στην Πάτρα. Παράλληλα, ο κ. Καρβέλης ανέφερε ότι «Ελήφθησαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο».

Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας Αννα Μαστοράκου δήλωσε σχετικά: «Για το περιστατικό μικροβιακής μηνιγγίτιδας στον 20χρονο φοιτητή ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ιχνηλάτηση και η χημειοπροφύλαξη με αντιβίωση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». Η ίδια διευκρινίζει ότι «Δεν σχετίζεται με το περιστατικό της φοιτήτριας με εξ επαφής μετάδοση, η οποία πλέον ξεπέρασε τον κίνδυνο και νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική. Στέλνουμε τις ευχές μας για καλή ανάρρωση και από την πλευρά μας συνεχίζουμε τη συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, όπως και την επιτήρηση».

Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο περιστατικό μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Πανεπιστημίου Πατρών είχε διαγνωστεί στα μέσα Ιανουαρίου. Η επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΟΔΥ θα ξεκινήσει σήμερα με σύσκεψη στο γραφείο του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ αναφέρει: «Από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος, ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες αρχές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Απέστειλε οδηγίες σχετικά με τη διερεύνηση των επαφών των κρουσμάτων και την άμεση χορήγηση χημειοπροφύλαξης. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και εντολής από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, θα πραγματοποιήσει (σήμερα) επί τόπου παρέμβαση με τη μετάβαση κλιμακίου και τη συμμετοχή των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ στην Πάτρα.

Το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει ενημερώσεις των φοιτητών που φοιτούν στα τμήματα όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα και θα χορηγήσει χημειοπροφύλαξη στις στενές αλλά και τις ευρύτερες επαφές των κρουσμάτων, ενώ συστήνεται στοχευμένος εμβολιασμός των στενών επαφών, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (ΕΕΕ)».

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ιδιαίτερα τη μεγάλη σημασία που έχει η έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία των κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Οι πολίτες και κυρίως νεαρά άτομα που έχουν κλινικά συμπτώματα συμβατά με τη νόσο (Πυρετό και εξάνθημα) πρέπει άμεσα να απευθύνονται σε Ιατρό. Οι Ιατροί επί υποψίας μηνιγγίτιδας πρέπει άμεσα να χορηγούν θεραπεία και να παραπέμπουν σε νοσοκομείο.

