Ραντεβού στο αεροπλάνο σε περίπου δύο μήνες από τώρα, όταν και ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης στο Boeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, το οποίο τοποθετήθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σε περίπου δύο μήνες θα ολοκληρωθούν και οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο όπου φιλοξενείται το θρυλικό 727, πάνω στον παράδρομο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και από τότε θα είναι επισκέψιμο για το κοινό.

Το αεροσκάφος που έχει σταματήσει τις πτήσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες, μεταφέρθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, από την πίστα του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, όπου στάθμευε από τη στιγμή που είχε παροπλιστεί.

Τη διάσωση και ανάδειξη ως αξιοθέατου την ανέλαβε προσωπικά ο Kύπριος επιχειρηματίας, Ανδρέας Χριστοδουλίδης, σημερινός ιδιοκτήτης της Κυπριακής Αεροπορικής Εταιρείας Ιδιωτικών Αεροσκαφών «ZELA AVIATION».

Πηγή: Up Stories

