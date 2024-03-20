Ληστείες «καρμπόν» σε μίνι μάρκετ σε Ζωγράφου και Μιχαλακοπούλου

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μίνι μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου.

Άγνωστος δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή μαχαιριού ακινητοποίησε τον υπάλληλο και αφαίρεσε από την κατοχή του άγνωστο χρηματικό ποσό χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Ο δράστης κατόπιν τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Παρόμοια ληστεία σημειώθηκε και στη Μιχαλακοπούλου σε 24ωρο μίνι μάρκετ. Ο δράστης με μαχαίρι έκλεψε υπάλληλο και έφυγε.

Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ίδιο δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.