Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη είναι και σήμερα Τετάρτη η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Επίσης, κίνηση θα συναντήσετε:

στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού

στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό

στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα

στην Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων

στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Αγιο Κοσμά προς την Αμφιθέας και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου



Πηγή: skai.gr

