Αυξημένη η κίνηση και σήμερα - Προβλήματα σε Αττική Οδό, Κηφισίας και παραλιακή

Μποτιλιάρισμα 8 χιλιομέτρων σε κάθε ένα εκ των ρευμάτων κυκλοφορίας στην Κηφισού

UPDATE: 09:48
Κίνηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυξημένη είναι και σήμερα Τετάρτη η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.

Επίσης, κίνηση θα συναντήσετε: 

  • στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού 
  • στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό
  • στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα
  • στην Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων
  • στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Αγιο Κοσμά προς την Αμφιθέας και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου
     
Πηγή: skai.gr

