Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Αυξημένη είναι και σήμερα Τετάρτη η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους της Αττικής.
Επίσης, κίνηση θα συναντήσετε:
- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού
- στην περιφερειακή Υμηττού προς Αττική Οδό
- στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανά τμήματα
- στην Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων
- στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Αγιο Κοσμά προς την Αμφιθέας και κατά μήκος του Νέου Φαλήρου
Πηγή: skai.gr
