Υψηλό το ποσοστό των νεκρών μοτοσικλετιστών στην Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

Ιδιαίτερα υψηλό είναι στην Ελλάδα το ποσοστό των νεκρών μοτοσικλετιστών (38%) σε σχέση με τη Ευρώπη, όπου ο μέσος όρος είναι 18%. Το ποσοστό των νεκρών μοτοσικλετιστών στις κατοικημένες περιοχές είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς αγγίζει το 45% έναντι 20% στην ΕΕ. Τα παραπάνω ποσοστά κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για μείωση των ταχυτήτων στις κατοικημένες περιοχές στα 30χλμ/ώρα. Το ποσοστό των οδηγών μοτοσυκλέτας που φοράνε κράνος είναι 80% στην Ελλάδα, όταν στην Ευρώπη είναι 97% και 65% στους επιβάτες, ενώ στην Ε.Ε. είναι 95%. Ωστόσο, μια σημαντική παράμετρος είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό χρήσης μοτοσικλετών σε σχέση με την ΕΕ.

Το 69% των νεκρών οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων δεν φορούσε ή δεν καταγράφηκε να φοράει κράνος (πηγή: Baseline project- ΕΜΠ). Η χρήση ζώνης από τους επιβάτες των πίσω θέσεων Ι.Χ. είναι πολύ χαμηλότερη (55,8%) συγκριτικά με τους επιβάτες μπροστινών θέσεων (71%), ενώ το 79% των νεκρών οδηγών σε επιβατικά οχήματα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας ή δεν καταγράφηκε χρήση της. Η πιθανότητα για έναν οδηγό μοτοσικλέτας, ηλικίας 18-24, να χάσει την ζωή του είναι πάνω από 10 φορές μεγαλύτερη από τον αντίστοιχης ηλικίας οδηγό επιβατικού οχήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία των στοιχείων από τον Σύλλογο Συγκοινωνιολόγων Ελλάδας, τo 2023 περίπου 20.400 άτομα έχασαν την ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ, ποσοστό που συνιστά μικρή μείωση κατά 1% σε σύγκριση με το 2022. Την περίοδο 2010-2020, η Ελλάδα κατέγραψε εντυπωσιακή μείωση του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα κατά 54%, πετυχαίνοντας τον στόχο για μείωση του αριθμού των νεκρών κατά 50%, ενώ τα οδικά ατυχήματα μειώθηκαν κατά 39%. Αυτή η εντυπωσιακή μείωση μπορεί να αποδοθεί στην συνδυαστική επίδραση των πιο συστηματικών πρωτοβουλιών αστυνόμευσης, κατασκευής και αναβάθμισης 2.200 χλμ αυτοκινητόδρομων, της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, που έφερε νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, καθώς και λιγότερο επιθετική οδηγική συμπεριφορά με πιο χαμηλές ταχύτητες.

Τα έτη 2021- 2023 υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση στους απόλυτους συνολικούς αριθμούς των ατυχημάτων. Ωστόσο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 2023 έχουν αυξηθεί οι μετακινήσεις και τα οχηματοχιλιόμετρα σε σχέση με το 2020. Πέρσι με βάση τα προσωρινά στοιχεία, στην Ελλάδα οι νεκροί λόγω τροχαίων ατυχημάτων ανήλθαν στους 621, δηλαδή η αντιστοιχία είναι 52 νεκροί τον μήνα.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, με 60 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων έναντι 46 του μέσου όρου της ΕΕ. Χειρότερη επίδοση έχουν η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Λετονία και η Κροατία. Οι ασφαλέστεροι δρόμοι εξακολουθούν να βρίσκονται και φέτος στη Σουηδία και στη Δανία (22 και 27 θάνατοι αντίστοιχα ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους). Ο μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα παρουσιάζει 0,5% πιθανότητα (κατά τη διάρκεια του προσδόκιμου ζωής του) να χάσει την ζωή του από οδικό ατύχημα και παρόμοιο ποσοστό να τραυματιστεί σοβαρά. Πολύ σημαντική είναι και η πιθανότητα κάποιος να προκαλέσει ατύχημα με νεκρό ή με σοβαρά τραυματία.

Το έτος 2020 υπήρξαν 19,3 βεβαιωμένες παραβάσεις για ταχύτητα ανά 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα σε σχέση με 139,7 βεβαιωμένες παραβάσεις για ταχύτητα ανά 1.000 κατοίκους στην Ευρώπη. Ο αντίστοιχος αριθμός βεβαιωμένων παραβάσεων για την χρήση κινητού τηλεφώνου ήταν 1,8 ανά 1.000 κατοίκους στην Ελλάδα και 4,4 ανά 1.000 κατοίκους στην Ευρώπη (πηγή: ETSC 2022).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.