Κορυδαλλός: Διάρρηξη σε εργαστήριο φούρνου - Πήραν τσάντα με άγνωστο χρηματικό ποσό

Οι δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστη θύρα στο εργαστήριο και με χρήση σωματικής βίας ακινητοποίησαν τον υπάλληλο

Περιπολικό

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Διάρρηξη σε εργαστήριο φούρνου στην περιοχή του Κορυδαλλού σημειώθηκε στις 1:05 τα ξημερώματα από δυο αγνώστους δράστες.

Οι δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστη θύρα στο εργαστήριο και με χρήση σωματικής βίας ακινητοποίησαν τον υπάλληλο κλέβοντας του μία τσάντα, η οποία περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά του έγγραφα.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

