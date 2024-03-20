Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Διάρρηξη σε εργαστήριο φούρνου στην περιοχή του Κορυδαλλού σημειώθηκε στις 1:05 τα ξημερώματα από δυο αγνώστους δράστες.

Οι δράστες εισήλθαν από ανασφάλιστη θύρα στο εργαστήριο και με χρήση σωματικής βίας ακινητοποίησαν τον υπάλληλο κλέβοντας του μία τσάντα, η οποία περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά του έγγραφα.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Πηγή: skai.gr

