Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 33χρονου που έχασε τη ζωή του από ναυτική φωτοβολίδα

Συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στον 33χρονο Μανώλη Κριτσωτάκη που «έσβησε» το βράδυ της περασμένης Κυριακής, κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, όταν η ναυτική φωτοβολίδα που προσπάθησε να πυροδοτήσει, εξερράγη πάνω στο σώμα του.

Η κηδεία του 33χρονου θα γίνει στις 15:00 στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, στον Άγιο Νικόλαο.

Τι έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή

Όπως έγραψε το Creta24, σοβαρές και εκτεταμένες βλάβες στην κοιλιακή χώρα και τα ζωτικά όργανά του 33χρονου, προκάλεσε η φονική φωτοβολίδα από την έκρηξή της, όπως προκύπτει από τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στην σορό του άτυχου Μανώλη.

Για την υπόθεση θανάτου του 33χρονου διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 33χρονος βρισκόταν στον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου μαζί με επτά φίλους του και την σύντροφό του. Με δύο από αυτούς, συνομήλικούς του, με τους οποίους μάλιστα ήταν μαζί από το σχολείο, άρχισαν να πυροδοτούν εναλλάξ ναυτικές φωτοβολίδες.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στον πεζόδρομο, οι νεαροί είχαν πυροδοτήσει ήδη αρκετές, όταν ο 33χρονος Μανώλης προσπάθησε να «ανάψει» μια ακόμη, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Σύμφωνα με μαρτυρίες τότε ήταν που ακούμπησε την φωτοβολίδα στην κοιλιά του στην προσπάθειά του να δει τι συμβαίνει. Το επικίνδυνο εκρηκτικό εξερράγη, με τον εκκωφαντικό θόρυβο να ακούγεται σε αρκετά μεγάλη απόσταση.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κάποιοι από τους φίλους του, που βρίσκονταν δίπλα του την ώρα της έκρηξης, θεώρησαν αρχικά ότι είχαν χτυπηθεί οι ίδιοι. Σε δευτερόλεπτα συνειδητοποίησαν πως ο νεαρός αιμορραγούσε. Κάλεσαν σε βοήθεια.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν τραγικές. Η σύντροφός του και μια ακόμη κοπέλα της παρέας που εκείνη τη στιγμή είχαν απομακρυνθεί από το σημείο έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. Ο 33χρονος Μανώλης αιμορραγούσε αλλά είχε τις αισθήσεις του. Ένας γιατρός και ένας φαρμακοποιός που βρίσκονταν κοντά είχαν σπεύσει να τον βοηθήσουν. Προσπαθούσαν με γάζες να κλείσουν την πληγή για να περιοριστεί η αιμορραγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες τμήματα της φωτοβολίδας είχαν καρφωθεί μέσα στην κοιλιά του 33χρονου. Το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, ο Μανώλης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι δύο φίλοι του συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν την Καθαρά Δευτέρα στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε διώξεις για κατοχή και χρήση βεγγαλικών και φωτοβολίδων. Ορίστηκε δικάσιμος και αφέθησαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας εκ των δύο φίλων του 33χρονου Μανώλη ήταν εκείνος που είχε προμηθευτεί τις φωτοβολίδες. Ο ίδιος παρέδωσε στις αρχές την υπόλοιπη παρτίδα που όπως διαπιστώθηκε περιείχε ληγμένες φωτοβολίδες. Αυτό μάλιστα κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν πως ο νεαρός τις προμηθεύτηκε από κάποιον ψαρά.

