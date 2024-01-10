Τα πρώτα χιόνια έπεσαν σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Συγκεκριμένα ο χιονιάς έκανε την εμφάνισή του σε περιοχές έξω από τη Θεσσαλονίκη με τις αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι απαραίτητες στους οικισμούς Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Φίλυρο και Χορτιάτη της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη.

Στα «λευκά» ντύθηκε και η Δυτική Μακεδονία. Σήμερα Τετάρτη 10/1 ορισμένες σχολικές μονάδες θα παραμέινουν κλειστές ενώ σε άλλες το κουδούνι θα χτυπήσει με μία ώρα καθυστέρηση.

Στην ΠΕ Κοζάνης και στους δήμους Κοζάνης και Εορδαίας όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν στις 9.15

Ακόμη, σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι κάτοικοι της Λάρισας από χθες Τρίτη έχουν ξυπνήσει σε χιονισμένο τοπίο καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Δευτέρας στα χωριά.

Τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, Τετάρτη

Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με το thestival.gr, κλειστά θα παραμείνουν έως σήμερα τα συστεγαζόμενα 2ο Nηπιαγωγείο και 4ο Δημοτικό Σχολείο της Πυλαίας. Από το πρωί της Κυριακής συνεργεία του δήμου εργάζονται αδιάκοπα στον χώρο του σχολείου για την ομαλοποίηση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία, συνεργαζόμενα και με τα συνεργεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την επαναλειτουργία του φυσικού αερίου. Το τελευταίο είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα για την επαναλειτουργία του σχολείου που πρέπει να θερμανθεί

Κλειστά τα σχολεία στον Σοχό με απόφαση της Δημάρχου Δήμου Λαγκαδά, Νίκης Ανδρεάδου. Όπως αναφέρεται από τον δήμο Λαγκαδά, η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, με την έντονη χιονόπτωση στον Σοχό, οδήγησε την Δήμαρχο Δήμου Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης τα ΚΔΑΠ και οι παιδικοί σταθμοί.

“Η απόφαση λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, αφού οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στη διάρκεια της νύχτας θα έχουν ως συνέπεια την ολισθηρότητα των δρόμων”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Βαθύ Αυλίδας

Κατόπιν απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, διακόπτεται προσωρινά για σήμερα Τετάρτη 10 Ιανουαρίου, η λειτουργία του Δημοτικού σχολείου Βαθέος Αυλίδας, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή, για την υλοποίηση εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Σαμοθράκη

Στην απόφαση να μη λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία της Σαμοθράκης προχώρησε ο δήμαρχος Θανάσης Βίτσας, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο ακριτικό νησί.

Φλώρινα

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν και τα ΚΔΑΠ Δήμου Φλώρινας. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Μια ώρα αργότερα θα λειτουργήσουν τα σχολεία του Δήμου Πρεσπών

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Γιώργου Στεργίου, την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρεσπών θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Λάρισα

Την αναστολή τριών σχολικών μονάδων της Λάρισας λόγω έκτακτης βλάβης στο σύστημα θέρμανσης αποφάσισε με σχετικές ανακοινώσεις ο Δήμος Λαρισαίων.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας

ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ Δήμου Λαρισαίων

Η αναστολή λειτουργίας ισχύει μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2024.

*Με πληροφορίες από thestival.gr, onlarissa.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.