Σε εξέλιξη βρίσκεται η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Ο αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με πολύωρο κλείσιμο των εθνικών οδών και πορεία στην Αθήνα.

Η πλειοψηφία των αγροτών προτείνουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, καθώς θεωρούν ότι το βασικό τους αίτημα, το αφορολόγητο πετρέλαιο, δεν ικανοποιήθηκε.

Η πλειοψηφία των αγροτών φαίνεται να ζητά σκληρή γραμμή, προτείνοντας να κατέβουν με τα τρακτέρ της Αθήνας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Στο τραπέζι υπάρχουν δύο προτάσεις, η μία να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα μέσα στο Σαββατοκύριακο και η άλλη να πραγματοποιηθεί η πορεία μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαμηνύει ότι δεν συζητάει με κλειστούς δρόμους, τονίζοντας παράλληλα ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για μεγαλύτερες παροχές έχουν εξαντληθεί.

Οι αγρότες επιμένουν ότι οι παροχές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην επιτροπή των 15 που μετέβη στο Μαξίμου δεν επιλύουν το πρόβλημά τους και ότι αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης των επιχειρήσεών τους, καθώς το κόστος καλλιέργειας υπερβαίνει τα έσοδά τους.

Την Τετάρτη, οι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο της εθνικής οδού στην Αταλάντη, καθώς και στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου σημειώθηκε ένταση με την παρουσία εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

