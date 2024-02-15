Άσκηση επί χάρτου που θα διαρκέσει δυο ημέρες, ξεκίνησε σήμερα στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, ενόψει της Επιχειρησιακής Άσκησης Πεδίου για την αντιμετώπιση μεγάλου Σεισμού και Συνοδών Γεωδυναμικών Φαινομένων στην Κρήτη με την κωδική ονομασία «ΜΙΝΩΑΣ», που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη τον ερχόμενο Απρίλιο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως είπε ο καθηγητής Διαχείρισης Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και πρόεδρος της Ομάδας Σχεδιασμού της Άσκησης, Ευθύμης Λέκκας, την εντολή να πραγματοποιηθεί η άσκηση έδωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Προετοιμαζόμαστε πολύ εντατικά για την άσκηση» ανέφερε ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας ότι η άσκηση επί χάρτου αποτελεί «την δοκιμαστική άσκηση, στην οποία λαμβάνουν μέρος όλοι οι φορείς, ενόψει του Απρίλη που θα πραγματοποιηθεί η άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού».

Ο σκοπός της άσκησης και γιατί γίνεται συγκεκριμένα στην Κρήτη

Η άσκηση διοργανώνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης στην Κρήτη, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

«Ουσιαστικά η άσκηση έχει ως στόχο να μειωθεί η σεισμική διακινδύνευση στην Κρήτη, να βελτιώσουμε τις δομές, τις υποδομές και τις διαδικασίες, έτσι ώστε να βγούμε και καλύτεροι και αρτιότεροι και σοφότεροι από όλη αυτή τη διαδικασία», επισήμανε ο κ. Λέκκας που επανέλαβε ότι η άσκηση αυτή γίνεται στην Κρήτη, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για σεισμό.

«Στο ερώτημα που μου έχει τεθεί αρκετές φορές, γιατί η άσκηση αυτή πραγματοποιείται στην Κρήτη, απαντώ ότι τέτοιες ασκήσεις πρέπει να γίνονται. Δεν βλέπουμε κάποιο σεισμό στην Κρήτη, άλλωστε δεν θα μπορούμε να τον δούμε ούτως ή άλλως, ωστόσο οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε, γιατί οι σεισμοί είναι συνυφασμένοι με την ιστορία του νησιού, οι σεισμοί γέννησαν αυτό το μοναδικό περιβάλλον, οι σεισμοί είναι αυτοί που δημιούργησαν και το φυσικογεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε ο μοναδικός πολιτισμός της», κατέληξε ο κ. Λέκκας.

Ανάμεσα πάντως στους στόχους της άσκησης, όπως επισημάνθηκε είναι η αναβάθμιση του συντονισμού των υπηρεσιών, της διαδικασίας συλλογής και αξιολόγησης των πληροφοριών, καθώς και των τοπικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων, ενώ όπως επισημάνθηκε, επιδιώκεται μέσω αυτής η εκπαίδευση όλων των φορέων και η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα αυτοπροστασίας.

Όπως ανέφερε ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, «πρόκειται για τον σχεδιασμό που γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, μετά από πολιτική απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας», προκειμένου «όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συνεργαστούν, να τρέξουν τα σχέδια που ήδη υπάρχουν και να δούμε τα κενά μας, να τα διορθώσουμε, έτσι ώστε σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο».

«Η Περιφέρεια Κρήτης διαχρονικά στηρίζει πρωτοβουλίες για την αντισεισμική προστασία και δεν εφησυχάζει», τόνισε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαιρετίζοντας την άσκηση επί χάρτου, συμπληρώνοντας πως «σε ό,τι αφορά τα φυσικά γεωδυναμικά φαινόμενα και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, βελτιώνουμε συνεχώς το βαθμό ετοιμότητας όλων μας, για την προστασία όλων των Κρητικών και των επισκεπτών του νησιού».

Η διήμερη άσκηση επί χάρτου στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, σήμερα αφορούσε στην ενημέρωση φορέων από τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ αύριο θα συνεχιστεί με την παρουσία και ενημέρωση φορέων από το Ηράκλειο και το Λασίθι.

