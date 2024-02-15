Με μια αιφνιδιαστική κίνηση οι αγρότες του μπλόκου της Καστοριάς απέκλεισαν αργά χθες το βράδυ τις εγκαταστάσεις του Τελωνείου Καστοριάς, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην κεντρική είσοδο και τον αύλειο χώρο του κτιρίου.

Παράλληλα, την ίδια χρονική στιγμή συνάδελφοί τους προχώρησαν στον καθολικό αποκλεισμό του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη αποκλείοντας τις εισόδους πρόσβασης στο κτίριο για όλους τους υπαλλήλους. Ο Στάθης Πασχαλίδης από το μπλόκο της Κοζάνης εξήγησε ότι σήμερα το μεσημέρι θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή μπλόκων στην Νίκαια, προκειμένου οι αγρότες να επανακαθορίσουν την στάση τους για την συνέχεια του αγώνα τους.

Σήμερα αναμένεται να υπάρξει και αποκλεισμός για τα φορτηγά αυτοκίνητα στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία από το μπλόκο των αγροτών που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο Τελωνείο της Νίκης στην Φλώρινα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

