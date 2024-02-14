Αλεξανδρούπολη: Αγροτικό μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων για τα φορτηγά

Κλειστά για τη διέλευση φορτηγών παρέμειναν σήμερα από τις 13.00 έως τις 15.00 και από τις 19.00 έως τις 21.00 και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Τελωνείο των Κήπων Έβρου, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων ενώ απρόσκοπτα γίνεται η κίνηση των ΙΧΕ αυτοκινήτων.

«Δεν ικανοποιηθήκαμε από τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση και μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Συνεχίζουμε τα μπλόκα και περιμένουμε να δούμε τι αποφάσεις θα παρθούν αύριο στη σύσκεψη της Νίκαιας» δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, προαναγγέλλοντας ότι και αύριο δεν θα επιτραπεί η διέλευση των φορτηγών αυτοκινήτων σε χρόνο όμως που ακόμη δεν έχει αποφασιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

