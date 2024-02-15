Αλεξανδρούπολη: Συνεχίζονται και σήμερα οι αγροτικές κινητοποιήσεις στον Έβρο

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της σημερινής πανελλαδικής σύσκεψης αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτικών συλλόγων του Έβρου, με μπλόκα στο Τελωνείο των Κήπων και στον κόμβο των Καστανεών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου αγροτών Αλεξανδρούπολης Κώστα Αλεξανδρή, τα περίπου 50 τρακτέρ που είναι παρατεταγμένα στον χώρο του τελωνείου θα διακόψουν και σήμερα, για κάποιες ώρες, τη διέλευση και στα δύο ρεύματα των φορτηγών αυτοκινήτων.

Παράλληλα, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας Ηλίας Αγγελακούδης, παραμένει το μπλόκο στον κόμβο των Καστανεών, όπου οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου για μία ώρα -πιθανά από τις 20.00 έως τις 21.00, κάτι που, όπως διευκρινίζει, αποφασίζει η συντονιστική επιτροπή.

«Έχουμε στείλει εκπροσώπηση σήμερα στη σύσκεψη στη Νίκαια και περιμένουμε ενημέρωση αύριο από τους συναδέλφους μας για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Να δοθούν απαντήσεις επιτέλους στα προβλήματα που βάζει ο αγροτικός κόσμος, έτσι όπως τέθηκαν και από τη 15μελή επιτροπή που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό. Ζητάμε αφορολόγητο για το αγροτικό πετρέλαιο και όχι αυτά τα ψίχουλα που δίνουν» σημείωσε ο κ. Αγγελακούδης θέτοντας, παράλληλα, και το ζήτημα της ΚΑΠ.

«Φυσικά είναι και η ΚΑΠ καθώς δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ακόμα σ' αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Πολλοί συνάδελφοί μας δεν έχουν πληρωθεί και όσοι έχουν πληρωθεί, οι επιδοτήσεις είναι μειωμένες. Θα πρέπει να δοθούν λύσεις σ' αυτά τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα και φυσικά για το αγροτικό ρεύμα που δεν δόθηκε αυτό που έχουμε ζητήσει 7 λεπτά την kWh. Θα πρέπει να είναι μια ενιαία τιμή για όλο το αγροτικό ρεύμα» επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.