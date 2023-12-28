Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λάρισα: Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Το λεωφορείο εκκενώθηκε, ενώ ο οδηγός προσπάθησε με πυροσβεστήρα να τιθασεύσει τις φλόγες - Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη

λεωφορείο

Επί ποδός η Πυροσβεστική σήμερα αργά το πρωί της Πέμπτης για φωτιά η οποία ξέσπασε κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες σε λεωφορείο με επιβάτες.

leoforeio

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11.45 π.μ. στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης στο ύψος του «Νιαβή» στο ρεύμα προς Λάρισα.

leoforeio

Το λεωφορείο εκκενώθηκε, ενώ ο οδηγός προσπάθησε με πυροσβεστήρα να τιθασεύσει τις φλόγες.

leoforeio

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση.

leoforeio

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λεωφορείο Φωτιά Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark