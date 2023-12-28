Λάρισα: Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες

Επί ποδός η Πυροσβεστική σήμερα αργά το πρωί της Πέμπτης για φωτιά η οποία ξέσπασε κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες σε λεωφορείο με επιβάτες.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11.45 π.μ. στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης στο ύψος του «Νιαβή» στο ρεύμα προς Λάρισα.

Το λεωφορείο εκκενώθηκε, ενώ ο οδηγός προσπάθησε με πυροσβεστήρα να τιθασεύσει τις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση.

Πηγή: skai.gr

