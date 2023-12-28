Ρεπορτάζ: Λουίζα Κροντήρη

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων με κύριο θέμα την επαναφορά του μέτρου της μάσκας στα νοσοκομεία και τις μονάδες φιλοξενίας ατόμων με προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

Συνεχίζει (ισχυρώς ειδικά τώρα με τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων) η σύσταση για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του εμβολιασμού για COVID-19 ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και στη σωστή και έγκαιρη χρήση των αντι-ικων φαρμάκων

Υπάρχει σύσταση για καθολική εφαρμογή της χρήσης μάσκας στις μονάδες υγείας. Την απόφαση αναμένεται να λαμβάνουν οι επιτροπές λοιμώξεων των νοσοκομείων που θα κρίνουν βάσει των στοιχείων που έχουν (κρούσματα, νοσηλείες κτλ) αν θα είναι υποχρεωτική η μάσκα.

Πηγή: skai.gr

